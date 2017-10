TOPUL FORBES: Un român printre miliardarii lumii. Află numele acestuia

Mexicanul Carlos Slim Helu s-a menținut pentru al treilea an consecutiv pe prima poziție în topul miliardarilor lumii, cu 69 miliarde de dolari, urmat de Bill Gates și Warren Buffet, în timp ce averea singurului român din clasamentul Forbes, Dinu Patriciu, a scăzut cu 700 milioane de dolari, potrivit Mediafax.Topul Forbes. Dinu Patriciu ocupă locul 854, fată de 540 anul trecut, în timp ce al doilea român inclus în 2011 in topul realizat de revista americană Forbes, Frank Timiș, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari la momentul respectiv, nu a mai atins în acest an pragul de un miliard. Timiș ocupa în 2011 poziția 1.057 în topul Forbes.Averea lui Slim a scăzut cu cinci miliarde de dolari și Bill Gates s-a apropiat de primul loc, după ce averea fondatorului Microsoft urcând de la 56 miliarde de dolari la 61 miliarde de dolari. Slim a obținut o mare parte a averii din afaceri în sectorul telecomunicațiilor, dar și din retail, finanțe, materii prime și energie. Pe locul al treilea la nivel mondial se situează Warren Buffett, cu 44 miliarde de dolari. Citește mai departe…