Topul celor mai mari companii din Europa de Sud-Est

România are 52 de companii de succes în Top 100 SEE realizat de SeeNews, un site de ştiri economice bulgăresc. Pentru al şaptelea an consecutiv, primul loc este deţinut de Automobile Dacia care este şi cea mai mare companie din Europa de Sud-Est, cu venituri de 3,8 miliarde de euro în 2020. Lista cu firme româneşti continuă cu OMV Petrom, OMV Petrom Marketing şi Lidl Discount care ocupă următoarele cinci locuri, cu venituri totale cumulate de 15,7 mld. euro. Clasamentul a ajuns la cea de-a 14-a ediţie şi include 2.900 de companii din Sud-Estul Europei din ţări precum Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia și Slovenia. România are cele mai multe companii în Top 10, iar din Top 5, patru companii sunt din România. Astfel, OMV Petrom ocupă locul al doilea în clasament (la fel ca anul anterior), OMV Petrom Marketing se situează pe locul 3 (la fel ca anul anterior), iar Lidl Discount este pe locul 5 (în urcare 11 poziții). Locul al patrulea în clasamentul general este ocupat de compania Aurubis Bulgaria. Printre companiile din România care ocupă poziții în vârful clasamentului se mai regăsesc și Kaufland Romania (locul 6, urcare 3 poziții), Ford Romania SA (locul 7, urcare 7 poziții) și British American Tobacco (Romania) Trading SRL (locul 10, urcare 3 poziții). Patru noi companii din România au intrat anul acesta în Top 100: Alro SA (poziția 88), Enel Energie SA (locul 95), Philip Morris Trading SRL (locul 99) și Enel Energie Muntenia SA (locul 100). În funcție de profitabilitate, Hidroelectrica este cea mai bine poziționată companie în clasamentul SeeNews, ocupând prima poziție pentru al doilea an la rând. Rata profitului (calculată raportat la veniturile totale) a fost, în 2020, de 36,9%, în urcare de la 32,27% în anul precedent. În funcție de profitabilitate, România este prezentă în Top 10 și cu Romgaz (locul 2) și Dedeman (locul 7). De cealaltă parte, România are 3 companii pe lista celor 10 jucători cu cele mai mari pierderi nete din regiune: Rompetrol Rafinare SA, Petrotel - Lukoil SA și CFR SA. Rompetrol Rafinare ocupă poziția a treia în clasamentul celor mai mari pierderi, iar Petrotel - Lukoil și CFR, locurile 5 și 6.