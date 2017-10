Topul amenzilor aplicate de Consiliul Concurentei

Consiliul Concurenței a publicat un topul al amenzilor aplicate de-a lungul timpului. Pe primul loc se șituează o amendă de 1. 891.729.966 lei, încasată de șase companii petroliere pentru încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale privind eliminarea de pe piață a unui sortiment de benzina (anul 2011), Este vorba de;- SC OMV Petrom SA (la data încălcării legii opera benzinăriile Petrom și Petrom V) - 366.530.965 lei- SC OMV Petrom Marketing srl (la data încălcării legii opera benzinăriile OMV) - 137.288.031 lei - SC Lukoil Romania SRL- 136.894.846 lei -SC Rompetrol Downstream SRL - 159.553.612 lei- SC Mol Romania Petroleum Products SRL - 80.267.746 lei- SC ENI Romania SRL (operează benzinăriile AGIP) - 11.194.766 lei.Urmează:(2) - 165.643.604 lei - Hidroelectrica SA și 10 parteneri contractuali ai acesteia, în principal comercianți de energie, pentru încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale pe piața producerii și comercializării de energie electrică;(3) 154.029.538 lei - 25 companii de pe piața comercializării produselor alimentare pentru înțelegeri pentru fixarea prețurilor între retailerii Metro, Real, Selgros, Mega Image și furnizorii acestora, în perioada 2005-2009:- Mega Image SRL - 24.569.530 lei (5,6 milioane euro)- Metro Cash&Carry Romania SRL- 49.684.182 lei (11,3 milioane euro)- Real Hypermarket Romania SRL-23.869.142 lei (5,5 milioane euro)- Selgros Cash&Carry Romania SRL- 29.202.355 lei (6,6 milioane euro)- Agroalim Distribution SRL- 607.214 lei (138.000 euro)- Albalact SA- 2.199.507 lei (499.888 euro)- Argus SA- 623.106 lei (141.615 euro)- Covalact SA - 659.267 lei (149.833 euro)- Cramele Halewood SA - 278.694 lei (63.340 euro)- Danone PDPA SRL- 2.639.243 lei (599.828 euro)- De Șilva Intermed SRL - 31.753 lei (7.217 euro)- Delaco Distribution SA- 910.047 lei (206.829 euro)- Gerola Prodinvest SRL - 308.923 lei (70.210 euro)- Granddis SRL - 327.157 lei (74.354 euro)- Impex Bock SRL -5.751 lei (1.307 euro)- Macromex SRL- 2.354.190 lei (535.043 euro)- Napolact SA- 1.164.467 lei (264.652 euro)- Parmalat Romania SA - 269.852 lei (61.330 euro)- Prodlacta SA - 166.122 lei (37.755 euro)- Quadrant-Amroq Beverages SRL -3.193.541 lei (725.805 euro)- Star Foods EM SRL - 1.953.160 lei (443.900 euro)- Tranșilvania General Import Export SRL - 4.693.436 lei (1,1 milioane euro)- Tymbark Maspex Romania SRL - 1.646.923 lei (374.301 euro)- Whiteland Import Export SRL - 2.324.484 lei (528. 292 euro)- Zarea SA - 347.489 lei (78. 975 euro).(4) 147.975.967 lei - Orange Romania pentru abuz de poziție dominantă (anul 2011);(5) 120.347.142 lei - Vodafone Romania pentru abuz de poziție dominantă (anul 2011);(6) 103.373.320 lei - Compania Națională Poșta Română pentru abuz de poziție dominantă (decembrie 2010) - este în termenul în care poate ataca decizia Conșiliului Concurentei la Curtea de Apel București (anul 2010);(7) 98.050.045,29 lei - producătorii de ciment din România pentru participarea la un cartel de fixare a prețurilor (anul 2005):- Lafarge Romcim SA - 37.723.743,2195 lei- Holcim (Romania) SA - 29.004.470,8085 lei- Carpatcement Holding SA - 31.321.831,2660 lei;(8) 83.698.729,61 lei - patru companii de pe piața insulinei pentru încheierea și punerea în practică a unei înțelegeri de împărțire a pieței (anul 2008):- Eli Lilly Export SA - 3.823.710,36 lei- A&A Medical SRL - 4.331.908,87 lei- Mediplus Exim SRL - 49.231.049,79 lei- Relad Pharma SRL - 26.312.060,59 lei;(9) 56.487.840 lei - 14 companii membre ale asociațiilor ROREC și ECOTIC pentru încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale în cadrul campaniilor de tip buy-back (anul 2013). Cele opt companii membre ROREC sunt:1. SC Arctic SA: 24.014.881 lei2. SC BSH Electrocasnice SRL: 1.411.376 lei3. SC Candy Hoover Romania SRL: 440.426 lei4. SC Electrolux Romania SA: 9.885.520 lei5. SC Gorenje Romania SRL: 1.043.588 lei6. Indeșit Company Magyarorszag Kft: 2.660.127 lei7. SC Philips Romania SRL: 5.025.799 lei8. SC Whirlpool Romania SRL: 3.399.663 lei.Companiile membre ECOTIC sunt:1. SC Agis Computer SRL: 3.186.067 lei2. SC CG&GC Intelligent Technology SA: 13.500 lei3. SC Gemini SP SRL: 1.437.556 lei4. SC Maguay Impex SRL: 756.710 lei5. Panasonic Marketing Europe GmbH Wiesbaden Germania: 209.597 lei6. SC Scop Computers SA: 3.003.031 lei(10) 51.522.130 lei Bayer și distribuitorii acesteia (anul 2011) pentru încheierea unor înțelegeri anticoncurentiale:- Mediplus - 11.744.327 lei- Farmexpert 10.997.366 lei- Bayer - 7.252.589 lei - Fildas - 5.826.587 lei- ADM Farm - 3.976.202 lei- Polisano - 3.757.511 lei- Relad - 1.589.498 lei- Farma Marm (Dita) - 1.387.974 lei- Montero - 75.545 lei- Șintofarm - 63.249 lei;(11) 26.987.010 lei - Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa” SA pentru abuz poziție dominanta (2006)(12) 25.953.809 lei sancționarea agenților economici care activează pe piața serviciului de retransmisie prin cablu a programelor TV (înțelegere și abuz) (2006)- UPC ROMANIA și HI-FI QUADRAL au încheiat o înțelegere de tip cartel, având ca obiect împărțirea pieței serviciilor de cablu din municipiul Timișoara:- UPC ROMANIA - 7.257.984 lei- RCS&RDS, in calitate de succesor de drept al HI-FI - 807.275 lei- ASTRAL TELECOM și Cablevișion of Romania au săvârșit, în București, un abuz de poziție dominantă, manifestat prin impunerea de tarife majorate în mod nejustificat:- Cablevișion of Romania - 273.766 lei- UPC, in calitate de succesor de drept al ASTRAL 17.605.784 lei(13) 25.464.865 lei - patru companii pentru trucarea a două licitații organizate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș:- S.C. CONDMAG S.A. și S.C. INSPET S.A. au realizat o înțelegere privind participarea cu oferte trucate la procedura de achiziție publică “Racord gaze naturale Butimanu-Brazi pentru alimentarea cu gaze a centralei de Cogenerare Brazi” organizată în anul 2009:- S.C. CONDMAG S.A - 4.548.658 lei- S.C. INSPET S.A. - 7.296.204 lei- S.C. MOLDOCOR S.A. și S.C. T.M.U.C.B. S.A au facut o înțelegere în scopul participării cu oferte trucate la procedura de achiziție publică „Conductă de transport gaze 20 ß #X— ß #X— Giurgiu Ruse” organizată în anul 2011:- S.C. MOLDOCOR S.A.- 2.235.028 lei- S.C. T.M.U.C.B. S.A. - 11.384.975 lei(14) 19.950.422,489 lei - societatea Wrigley România - Produse Zaharoase SRL și a distribuitorilor săi pentru fixarea concertata în mod direct și indirect, prin discount-uri, a preturilor de revânzare și convenirea împărțirii piețelor de desfacere (2005);(15) 19.482.890 lei - BRD Groupe Societe Generale S.A în cadrul investigației declanșată în luna octombrie 2008 pe piața serviciilor bancare și interbancare;(16) 16.907.202 lei - trei companii din domeniul comercializării angro de carburanți (SC Tinmar IND SA București, SC Planoil SRL București, SC Planoil Industries SRL București pentru încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale;(17) 16.700.000 lei companiile SC Interfruct SRL, SC Albinuța Shops SRL și SC Profi Rom Food SRL pentru fixarea prețurilor de vânzare cu amănuntul a legumelor și fructelor (anul 2011);(18) 16,85 milioane lei - 4 companii din domeniul jocurilor de noroc: Loteria Română SA, Intralot SA Integrated Lottery Systems and Services, Intracom SA Holdings și Lotrom SA (anul 2013);(19) 15.117.000 lei - SC Colgate Palmolive (Romania) SRL și societățile participante la o înțelegere privind fixarea prețului minim de vânzare (anul 2005):- SC Colgate Palmolive (Romania) SRL - 10.600.000 lei- SC Pronto Universal SRL - 1.100.000 lei- SC La-Ro Impex SRL - 1.900.000 lei- SC Prestige Trading SRL - 1.500.000 lei- SC GEF Facilities SRL - 17.000 lei(20) 14.567.555 lei – un număr de 11 companii din industria media pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială având ca obiect eliminarea de pe piața a agențiilor media concurente:- Brand Programming Network S.A.: 280.296 lei- B.V. McCann-Erickson S.R.L.: 3.218.755 lei- Groupm Media Operations S.R.L.: 230.011 lei (51.288 euro)- Initiative Media S.A.: 2.498.443 lei- Mediacom Romania S.R.L.: 1.328.727 lei- Mediaedgecia Romania S.R.L.: 967.226 lei- Mindshare Media S.R.L.: 949.672 lei- Opti Media S.R.L.: 599.636 lei- Starcom Mediavest Group S.R.L.: 1.849.843 lei- United Media Services S.R.L.: 498.748 lei- Zenith Media Communications S.R.L.: 2.146.199 lei (478.560 euro).