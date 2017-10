Tomis Business Center - o investiţie imobiliară etalon pentru Constanţa

Tomis Business Center - o investiție imobiliară etalon pentru Constanța

Pe fondul dezvoltării sectorului privat, investițiile în spații pentru birouri au cunoscut o creștere galopantă în ultimul deceniu, în municipiul Constanța. Văzând bannerele cu anunțul „de închiriat” atârnate pe fațada unor asemenea edificii, ești tentat să crezi că acest segment al pieții imobiliare s-a dezvoltat într-un ritm mai mare decât cererea. Puzderia de birouri amenajate în apartamentele de la parterul blocurilor de locuințe, în spații de cele mai multe ori improprii afacerilor, infirmă impresia de moment. Contradicția aceasta merită o analiză aprofundată, concluziile ei putând oferi soluții celor ce investesc în spații pentru birouri, pentru a le spori gradul de ocupare.În cursul zilei de ieri, am vizitat Tomis Business Center, o construc-ție ultramodernă, ridicată de „DDN Global” SRL, parte a holdingului „Grup DD”, din care face parte „Celco” SA, cunoscutul producător de materiale de construcții. Clădirea, un S+P+5, este situată strategic, pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 152b, o zonă centrală, dar destul de săracă în spații pentru birouri. Gazdele mele, directorul de marketing Anca Elisabeta Bosînceanu și inginerul constructor Daniel Drăgulin, cel ce a răspuns de acest proiect, mi-au prezentat pe larg edificiul. Cu o amprentă de 450 metri pătrați, această clădire de birouri face parte din clasa A (cel mai înalt standard din toate punctele de vedere: poziție, dotări, finisaje). Datorită soluțiilor constructive alese și amenajărilor interioare deosebite, este, fără doar și poate, un etalon pentru viitoarele investiții din acest domeniu, în România. Structura este din beton, iar zidurile exterioare sunt realizate din BCA Celco cu grosimea de 35 mm, placate cu vată minerală de 5 mm și tablă de aluminiu ondu-lată. Ferestrele sunt prevăzute cu geam termoizolant compus din trei rânduri de sticlă de 6 mm grosime. Drept urmare, clădirea nu are, practic, pierderi de căldură. Imobilul este dotat cu un sistem unitar de climatizare și control al aerului, cu recuperare de căldură și unitate centrală de comandă-control și urmărire a costurilor. Sistemul de încălzire cu gaze este asigurat de centrale de mare performanță energetică. Fiecare modul al clădirii este separat din punct de vedere al consumurilor termice. Grație tuturor acestor amenajări, factura pentru încălzire este mai mică cu 50% decât la multe alte clădiri de birouri. Este un avantaj extrem de important în condițiile creșterii explozive a prețului gazelor. O centrală digitală detectează fumul, focul, gazele, oxidul de car-bon și dă alarma. Fumoarele aflate în spațiile special amenajate și parcarea de la subsol au instalații pentru evacuarea fumului și, respectiv, a gazelor de eșapament. Pentru asigurarea comunicațiilor, Tomis Business Center este dotat cu rețea pentru calculatoare, rețea de telefonie digitală con-trolată prin server, rețea pentru internet și televiziune, toate putând fi configurate după placul clienților. La subsol este amenajată o parcare interioară cu lift (prima parcare de acest fel din județ, după știința noastră), care asigură 15 locuri. În parcarea exterioară sunt amenajate alte 12 locuri. Clădirea are un sistem de control al accesului și de supraveghere video.Parterul și primele patru etaje sunt destinate birourilor și au, deja, un grad de ocupare de 50%. Ele sunt structurate în module care pot fi amenajate și personalizate după voința chiriașilor. La ultimul etaj se află trei duplexuri de lux, două dintre ele fiind contractate la această oră.Întreaga investiție a costat ceva mai mult de 10 milioane de lei. La finalul vizitei, am întrebat: „La ce preț închiriați spațiul de birouri?” „10 euro pe metru pătrat, negociabil” - mi-a răspuns directorul de marketing. Am crezut că nu am auzit bine, căci mă așteptam la un preț de cel puțin două ori mai mare. Am repetat întrebarea, dar am pri-mit același răspuns. Un asemenea raport calitate - preț pare de neconceput chiar și în condițiile crizei economice.