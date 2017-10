Toamna se numără depozitele bancare

În această toamnă, depozitul este cel mai căutat produs bancar, în condițiile în care românii mai au de așteptat până când să-și schimbe iarăși modul de funcționare, din economisire în cheltuire. Cele mai multe bănci autohtone (dacă nu chiar toate) și-au ajustat în acest an oferta la depozite, încercând să atragă fonduri de la populație. Iată, în continuare, propunerile celor mai importante bănci românești la depozitele în lei. La Banca Comercială Română (BCR), dobânda plătită este de 9,05%, pentru depozitele cuprinse între 1.000 și 5.000 lei, constituite pe o perioadă de șase luni. Dobânda crește în funcție de suma depusă – 9,15% pe an pentru depozite de 5.000 – 10.000 euro, 9,25% pentru cele mai mari de 10.000 euro. Suma minimă solicitată, pentru deschidere, este de 1.000 lei. La Raiffeisen Bank, dobânda la depozitul pe șase luni este de 9,25% pe an. Depozitul minim este de 150 lei. La CEC Bank, dobânda acordată la depozitele în lei pe șase luni este de 10,25% pe an. În ziua scadenței, depozitul poate fi prelungit automat cu încă șase luni, cu dobânda din ziua respectivă. Suma minimă cerută este de 300 lei. Banca Transilvania vine cu o ofertă interesantă – dobândă anuală de 10,5% la depozitele în lei la șase luni și o sumă minimă solicitată extrem de mică, de numai 100 lei pentru persoanele fizice. La Bancpost, dobânda acordată este de 11,5% pe an, suma minimă care trebuie depusă fiind de 500 lei. Suma maximă acceptată este de 300.000 euro (echivalentul în lei). Opțional, clienții pot primi și un card de credit American Express, cu taxă de emitere și comision zero în primele șase luni. Și CitiBank are o ofertă specială – cei care achiziționează o asigurare de viață AIG Life primesc o dobândă promoțională de 15% la depozitul în lei pe șase luni. Fără asigurare, dobânda la depozite variază între 9 și 11% pe an, în funcție de suma depusă. La ING, depozitele pot fi deschise pe una, trei sau 12 luni, dobânda fiind, în primele două cazuri, de 10% pe an. Pentru depozitele pe 12 luni, dobânda anuală este de 9%. Suma minimă solicitată este de 1.000 lei, clienții putând deschide patru depozite în lei în același timp. Taxa anuală de administrare a depozitului este de 20 lei. Royal Bank of Scotland (RBS) oferă cinci variante de depozit – pe o săptămână (dobândă 7,5%), pe o lună (8,80%), trei luni (8,90%), șase luni (8,90%) și 12 luni (9,10%). Suma minimă solicitată este de 1.500 lei. La Romanian International Bank, depozitele pe șase luni primesc o dobândă de 9,5% pe an, plasamentul minim cerut fiind de 300 lei. Pentru depozite mai mari de 50.000 lei, dobânda „crește” la 9,65%. Aceeași dobândă, de la 9,5% pe an, se oferă și la depozitele pe șase luni constituite la Libra Bank. Suma minimă cerută este însă mai mică, de 150 lei. La Leumi Bank și Alpha Bank, dobânda pentru depozitele în lei la șase luni este de 10% pe an. În plus, la Alpha Bank, pensionarii și studenții beneficiază de o dobândă promoțională, de 10,5% pe an. La Banca Românească, dobânda pentru depozitele întocmite pe jumătate de an este de 10,25%, suma minimă necesară fiind de 500 lei. Aceeași dobândă este oferită și de ProCredit Bank, singura diferență fiind că cei interesați trebuie să își deschidă mai întâi un cont curent, pentru care se plătește o taxă inițială de 5 lei. La Piraeus Bank, dobânda oferită este de 10,35% pe an, însă depozitul minim este mare, de 5.000 lei. Pentru pensionari și studenți, dobânda crește la 10,60% pe an. La MKB Romexterra Bank, dobânda depozitelor la șase luni este de 10,5% pe an, suma minimă fiind de 100 lei. Pentru depozite mai mari de 100.000 lei, dobânda poate fi negociată. La Garanti Bank, dobânda este de 10,75%, pentru depozitele de minimum 200 lei. La Millenium Bank, suma minimă cerută la deschiderea unui depozit este de 500 lei, dobânda oferită fiind de 11,5%. Aceeași dobândă este oferită și de Banca Comercială Carpatica, care cere însă un depozit minim de numai 50 lei. Cei care vor să-și deschidă un depozit trebuie să fie atenți și la comisioanele percepute de bancă, chiar dacă ofertele promoționale din această perioadă sunt construite în jurul ideii că nu te costă nimic să economisești - banca poate începe să perceapă comisioane la prelungirea depozitului. De asemenea, trebuie să vedeți ce condiții sunt oferite la retragerile înainte de scadență – cel mai probabil, veți pierde dobânda acumulată până în acel moment.