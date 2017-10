Titlul „Designul Anului 2010 în România“, pentru Ford Fiesta

Ştire online publicată Miercuri, 04 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Noul model Ford Fiesta a fost distins cu premiul „Designul Anului 2010 în România”. Juriul, format din 27 de jurnaliști reprezentativi ai presei auto naționale, a apreciat calitățile admirabile ale modelului Ford de clasă mică, Fiesta impunându-se cu eleganță între cei șapte finaliști ai categoriei. „Caracteristicile estetice exterioare ale modelului Fiesta și inovațiile aduse la nivel de design interior atrag aproape instantaneu atenția publicului. Decizia membrilor de a premia modelul cu deosebita distincție Designul Anului 2010 ne susține convingerea că avem de a face cu un model spectaculos”, a declarat Gabriel Bondarenco, directorul general al Romcar, importatorul Ford în România. La nivel internațional, noul Ford Fiesta a adăugat o serie de premii importante palmares-ului său. Printre acestea se numără: r Premiul „Red Dot” pentru design internațional; r „Car of the Year 2009", acordat de către publicația engleză „What Car?”; r „2009 Car of the Year”, distincție acordată de către „The Sun Motors”; r Mașina Anului 2009 în Croația și Grecia; r Mașina Anului 2008 în Scoția; r „Best Supermini 2008", premiu decernat de publicația „What Car?”.