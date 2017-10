Ţinta de inflaţie a fost ratată

Ținta de inflație a fost ratată

Banca Națională a României (BNR) estimează că inflația va depăși, în acest an, ținta de 3,8% (plus sau minus 1%). Potrivit ultimelor date ale băncii centrale, inflația la finele lui 2008 va fi, cel mai probabil, de 5,9%, în condițiile în care maximul estimat fusese de 4,8%. Oficialii BNR mai spun că în prima jumătate a acestui an, inflația va ajunge la 8%, urmând să coboare apoi treptat, până la nivelul de 5,9%, în decembrie.