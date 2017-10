Tinerii sub 35 de ani sunt încurajaţi să facă afaceri

Tinerii sub 35 de ani sunt încurajați să facă afaceri

Ştire online publicată Joi, 24 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Tinerii sub 35 de ani care nu au mai avut o firmă și-ar putea înființa una cu capital social de doar 10 lei, iar aceasta ar urma să fie scutită timp de 3 ani de la plata impozitelor pe profit și pe salarii - este un proiect al Ministerului pentru IMM-uri, pre-zentat miercuri de ministrul Constantin Niță și care urmează să fie lansat spre dezbatere publică, anunță Mediafax. Proiectul prevede că firmele astfel constituite vor primi cu prioritate sprijin financiar sub diverse forme, vor fi scutite de la plata unor taxe vamale și vor avea acces la credite cu perioadă de grație. Proprietarii acestor firme vor avea și obligații: alegerea doar a cinci domenii de activitate și obligativitatea ca la sfârșitul perioadei de 3 ani să aibă un capital minim de 5.000 de euro prin capitalizarea profitului. Constantin Niță a adăugat că ia in calcul și modificarea taxelor plătite pentru înființarea acestui tip de firme, care după părerea lui ar trebui reduse cu 50%.