Tinerii pot spera la o nouă casă. Băncile îi aşteaptă cu uşile deschise

„Pe noi ne-a ajutat acest program. Anul trecut ne-am achiziţionat un apartament cu două camere, în Tomis Plus pentru care plătim o rată de 900 de lei pe lună. Acum atât putem, dar sperăm ca pe viitor să ne mutăm la trei camere, bineînţeles dacă vom găsi alte joburi mai bine plătite”, ne-a declarat Ana Maria T., beneficiar al Programului „Noua Casă”. „Eu nu vreau să mă îndatorez, să plătesc până la bătrâneţe pentru un apartament. Poate peste patru ani plec din ţară şi de ce să mă leg la cap cu un credit. Şi apoi ce salariu trebuie să ai să te ia în considerare banca? Eu câştig minim pe economie şi nu cred că m-ar băga cineva în seamă”, a spus Iulian T., lucrător comercial.





Am făcut şi noi o simulare să vedem cât ar fi rata lunară pentru un credit de maximum 66.500 euro, echivalentul a 327,520 lei. Valoarea DAE (dobânda anuală efectivă) se ridică la 4,12%, iar rata lunară este de 1.475,96 lei. Iar pentru un credit de maximum 119.000 euro, echivalentul a 581.875 lei, valoarea DAE creşte la 4,14%, iar rata lunară este de 2.729 lei. Sigur, calculatorul de rate online oferă un calcul estimativ, cel mai bine este să cereţi informaţii direct de la sursă. Moneda în care se acordă împrumutul este în lei. Puteţi achiziţiona şi locuinţe care depăşesc 140.000 de euro cu condiţia achitării diferenţei din surse proprii. Creditele „Noua Casă” se acordă în limita plafonului disponibil, urmând ca 18.000 de persoane să beneficieze de program. O condiţie importantă pentru a fi eligibili în program este că, la data solicitării creditului garantat, fie nu deţineţi nicio proprietate împreună cu soţul sau soţia, sau deţineţi, dar nu prin programul „Noua Casă”.





Plafonul de garantare pentru acest an, a fost aprobat de Guvern la valoarea de 1,5 miliarde de lei, mai mic cu 500 de milioane de lei faţă de anul trecut, iar comisionul de administrare a fost diminuat de la 0,40%, la 0,30%. Băncile viabile în program sunt BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank și Alpha Bank. Programul „Noua Casă” are două tipuri de creditări. Pentru un preţ de 70.000 de euro, locuinţele noi, vechi sau consolidate, avansul este de 5%, iar procentul maxim de garantare este de 50% şi locuinţe cuprinse între 70.000 – 140.000 de euro, doar locuinţe noi sau construite în urmă cu cinci ani prin programele ANL, avansul minim obligatoriu de 15%, iar procentul maxim de garantare de 60%.În acest context, mai multe bănci comerciale au anunţat că primesc cereri pentru Programul „Noua Casă”. În cadrul documentării am aflat că o bancă comercială oferă Creditul „Noua Casă” la o dobândă variabilă de 4,12% pe an, la care se adugă o marjă fixă de 2%. Suma maximă care poate fi obţinută poate ajunge la 119.000 euro, iar termenul maxim de acordare este de 30 de ani.