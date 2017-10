Tinerii constănţeni au deschis cu peste 40% mai multe SRL-uri debutant, în 2016

Tinerii constănțeni au deschis cu peste 40% mai multe SRL-uri debutant, în 2016

De-a lungul anilor, am întâlnit mulți tineri care intenționau să își deschidă propria afacere. Nu le lipsea curajul și motivația. Dimpotrivă, le prisoseau. Aveau nevoie doar de capital, cunoștințe și ceva experiență antreprenorială, pentru a se lansa, cu succes, în jungla business-ului. Au trecut peste obstacole cu îndrăzneala și hotărârea pe care ți le dau tinerețea. Unii au pierdut, alții au câștigat, dar toți au avut un profit: s-au ales cu experiența antreprenoriatului. Chiar și eșecul este important: este o treaptă spre viitoarele succese. Oricine știe că drumul spre marile performanțe este presărat și cu greșeli. România are mari resurse de initiațivă antreprenorială, ce pot fi puse în valoare prin intervenția stimulativă a statului. Ajutoarele guvernamentale și finanțarea europeană pot aduce un număr mai mare de tineri în rândurile întreprinzătorilor privați.Potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în 2016, numărul înmatriculărilor de afaceri noi s-a diminuat cu 6,35% comparativ în anul precedent. La nivel național, au fost deschise doar 105.982 noi afaceri. Județul Constanța, cu numai 2.876 de înmatriculări noi, a înregistrat o scădere de 11,07%.În schimb, situația este bună în privința firmelor înființate de tineri. La 31 decembrie 2016, la nivel național, erau înregistrate 35.999 SRL-uri debutant (SRL-D), cu 39,21% mai multe decât în urmă cu un an. Dintre acestea, 34.424 erau active, cu 37,26% mai multe decât în 2015.La sfârșitul anului 2016, județul Constanța avea înregistrate 1.147 SRL-uri debutant, din care 1.080 erau active, cu 40,91%, respectiv 39,71%, mai multe decât la 31 decembrie 2015.În cazul firmelor înființate de studenți, situația este diferită. La finalul anului 2016 existau 19.672 astfel de firme, cu doar 0,74% mai multe decât în urmă cu un an. Dintre acestea, 11.092 firme erau active, în scădere cu 7,88% față de anul 2015. În județul Constanța, numărul firmelor înființate de studenți era de 494 la finalul 2016, cu una în plus față de anul precedent. Numărul firmelor studențești active a scăzut la 253, respectiv cu 12,15%.Îmbucurător este faptul că, odată cu stoparea crizei și reluarea creșterii economice, procesul de disoluție a afacerilor s-a temperat. În 2014, la nivel național, numărul societăților intrate în insolvență s-a redus cu 30,05%, ajungând la 20.696, iar în 2015, s-a diminuat cu 50,38%, până la 10.269 cazuri. Tendința s-a menținut. În 2016 au intrat în insolvență 8.371 agenți economici, cu 18,48% mai puțin față de anul 2015. În județul Constanța, în 2016, au fost înregistrate cu 33,61% mai puține societăți intrate în insolvență, respectiv doar 320.Procesul de curățare a mediului de afaceri de „mortăciuni” continuă cu mai multă forță decât în 2015. În 2016 au fost înregistrate 109.113 radieri de agenți economici, în creștere cu 15,62% față de anul 2015. În județul Constanța au fost 4.121 de radieri, cu o creștere de 20,53%.Pe de altă parte, dizolvările de agenți economici au avut o creștere de 6,99%, fiind înregistrate 29.923 cazuri. În județul Constanța au fost 1.420 de dizolvări, cu 3,42% mai multe decât în anul anterior.Trăgând linie, se poate spune că starea mediului de afaceri, după cum rezultă din evoluția situației juridice a agenților economici, a fost ceva mai bună în 2016. De altfel, numărul de agenți economici activi din punct de vedere juridic, raportați de Registrul Comerțului, a crescut, cu 1,83%, ajungând la 1.191.738. Dintre aceștia, 382.860 sunt persoane fizice autorizate, iar 808.878 sunt persoane juridice.În județul Constanța, erau înregistrați, la sfârșitul anului, 43.981 de agenți economici activi, în creștere cu 1,62% față de 2015, din care 10.822 persoane fizice autorizate și 33.159 persoane juridice.Desigur, situația juridică a agentului economic este una și starea sa comercială este alta. Un număr mare de entități care figurează ca fiind active juridic sunt inactive din punct de vedere comercial sau au afaceri sporadice.Mediul de afaceri din România nu se dovedește prea atractiv pentru investițiile străine. La sfârșitul lui aprilie 2016, erau înregistrate în România 209.814 societăți cu participare străină la capitalul social, cu doar 2,61% mai multe decât la 31 decembrie 2015. Valoarea totală a capitalului social subscris a crescut cu numai 4,67%, cu puțin peste 44.808 miliarde de euro. Pe primul loc după valoarea capitalului social se situează Olanda, cu 4.919 societăți și un capital de 8,716 miliarde euro. Este urmată de: Austria - 7.199 firme și 4,939 miliarde euro; Germania - 21.560 firme și 4,655 miliarde euro; Cipru - 5.834 firme și 3,739 miliarde euro.