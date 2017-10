Tinerii antreprenori constănţeni, premiaţi la Balul oamenilor de afaceri

1

D.nu Daraban- vrem un raspuns

Publicati salariile angajatilor acestor patroni, caci asa vedem daca s-au imbogatit furand pensiile angajatilor, platindu-le salariu min pe economie, facand evaziune sau nu. Salariile bugetarilor sunt publicate pe toate site.urile, rugam toti patronii sa publice in presa salariile angajatilor. In acest fel se va vedea DISCRIMINAREA care exista intre angajatii de la stat si din particular: desigur pt aceeasi functie si aceleasi studii. Ce face Camera de Comert cu aceste probleme grave care exista?