Timbrul de mediu ţine în şah piaţa auto second-hand

Timbrul de mediu ține în șah piața auto second-hand

Posibilitatea ca timbrul de mediu să sufere alte modificări în acest an, modificări în beneficiul șoferilor, a determinat o relativă acalmie (sau mai bine spus o prelungire a acesteia) pe piața auto second - hand, indiferent că vorbim despre mașini din import sau deja înmatriculate în țara, înainte de 2007, dar pentru care nu s-a achitat nicio taxă.„Efectele timbrului de mediu se resimt în piață și în 2014. Și pe mai departe posesorii de mașini Euro 3 și Euro 4 produse înainte de 2007 nu au motive să le vândă, iar blocajul din piață este consistent. Sentimentul de incertitudine din piață este menținut și de posibilitatea ca formula timbrului de mediu să fie schimbată anul acesta, mai ales că la conducerea Minis-terului Mediului au fost mo-dificări de ordin politic - Rovana Plumb a fost înlocuită de Atilla Korodi - și în general acestea antrenează și modificări ale planurilor. În orice caz, dacă se vor produce schimbări la timbrul de mediu, este puțin probabil ca ele să fie implementate mai repede de această toamnă, fiindcă vor trebui făcute dez-bateri publice în țară și foarte probabil și consultări cu Uniunea Europeană”, explică specialiștii Autovit.ro.Acest relativ blocaj se vede și la nivelul județului Constanța. Și aici începutul de an a fost o idee sub cel al ultimilor ani, ani în care grija unei taxe destul de con-sistente pe care trebuie să o plătească șoferii pentru a-și putea înmatricula noua achiziție la mâna a doua nu exista. Cifrele DRPCIV (clasificarea detaliată a auto-turismelor nou înmatriculate și second - hand) spun totul: la Constanța s-au înmatriculat în luna martie a acestui an puțin peste 400 de mașini, la care se mai adaugă doar câteva sute ca urmare a tranzacțiilor pe plan intern. Cifrele mai mici din ultimele luni se pot traduce însă și altfel, spun reprezentanții Serviciului de Înmatriculări: de obicei ultimele și primele luni din an sunt mai „slabe” din acest punct de vedere, iar dacă mai adăugăm și pe cei care nu vor să renunțe pe bani puțini la mașinile pentru care nu au achitat taxe, se explică situația actuală.„La reînmatriculări - tranzacții pe plan intern cu mașini second-hand - efectele timbrului de mediu introdus în martie 2013 se văd clar, fiindcă în 2010 - 2012 era ceva normal ca numărul lunar să treacă de 20.000 (n.r.: la nivel național), în timp ce anul acesta nicio lună nu s-a apropiat de acest prag, iar în 2013 doar o lună din cele 12 l-a depășit. S-a văzut în cifre faptul că, din cauza noului timbru de mediu, oamenii au preferat să-și păstreze mașinile fiindcă ar avea mult de pierdut la vânzarea unei mașini mai vechi de 2007 sau la cele scutite de taxa. Timbrul de mediu este de cel puțin câteva sute de euro, chiar și peste 1000, iar la o mașină de câteva mii de euro nu reprezintă un simplu detaliu, ci un element esențial”, mai subliniază repre-zentanții Autovit.