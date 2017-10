Tichetele Rabla au ajuns la Constanţa!

4

Imitatii

E aceeasi senzatie ca cea pe care o resimteam, in copilarie, in momentul in care se aduceau, in magazinele alimentare alimente pe care nu le puteai cumpara decat daca aveai cunostinte. In asta s-a transformat acest proiect european, preluandu-i-se silueta de catre noi, cei care stim sa imitam. http://www.romaniatv.net/consultarea-publica-privind-derularea-programului-rabla-2014-s-a-finalizat_132420.html