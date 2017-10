Tichetele din programul RABLA CLASIC s-au epuizat

Ştire online publicată Vineri, 08 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Toate cele 13.000 de tichete electronice din "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național' (Rabla Clasic - 2016), destinate persoanelor fizice, au fost deja rezervate de populație și se ia în calcul posibilitatea majorării numărului de vouchere alocat acestei categorii, a anunțat, vineri, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), citată de Agerpres.'Este pentru prima dată în istoria programului când toate tichetele electronice destinate persoanelor fizice sunt rezervate în 3 săptămâni de la lansare. Nu poate decât să ne bucure că populația manifestă un asemenea interes pentru program și că putem contribui activ la îmbunătățirea calității aerului în România. La începutul săptămânii viitoare, vom analiza posibilitatea majorării disponibilului alocat în Programul 'Rabla Clasic' pentru a permite noi rezervări', afirmă președintele AFM, Istvan Jakab.Potrivit unui comunicat al AFM, remis AGERPRES, vineri, 8 iulie 2016, în aplicația informatică PSIPAN (Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național - n. r.) au fost înregistrate peste 13.000 de rezervări, din care mai mult de 9.000 au îndeplinit toate cerințele privind înscrierea la producători, respectiv validarea informațiilor și au fost finalizate procedurile de casare și radiere.AFM a lansat "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național' (cunoscut sub titulatura de Programul "Rabla') pentru persoanele fizice în data de 14 iunie 2016.Anul acesta, Programul 'Rabla' este structurat pe două componente: 'Rabla Clasic' - prin care românii pot beneficia de o primă de casare pentru achiziția unui autovehicul nou în schimbul unui autovehicul vechi și 'Rabla Plus' - program nou, prin care este stimulată achiziția unui autovehicul nou pur electric sau nou electric hibrid, fără obligativitatea casării un autovehicul vechi.Obligația casării intervine doar pentru cei care doresc să cumuleze finanțarea acordată prin acest nou program cu cea din Programul 'Rabla Clasic'.Pentru acest an, bugetul alocat celor două programe este de 220 milioane de lei, din care 75 milioane de lei sunt alocate extensiei 'Rabla Plus', atât pentru achiziționarea de autovehicule noi electrice și electrice hibride, cât și pentru finanțarea rețelei de stații de încărcare a acestora.Conform Ministerului Mediului, în cazul 'Rabla Clasic' rămâne în vigoare prima de casare de 6.500 de lei, cu posibilitatea accesării suplimentare a două eco-bonusuri pentru următoarele situații: un eco-bonus de 750 de lei care poate fi adăugat primei de casare, în cazul în care românii aleg să-și cumpere o mașină al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, respectiv un eco-bonus în valoare de 1.500 lei pentru situația în care populația optează pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.În ceea ce privește extensia 'Rabla Plus', românii care vor să aleagă o mașină care nu poluează beneficiază din partea AFM de două tipuri de eco-tichete: un eco-tichet de 5.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou electric-hibrid sau un eco-tichet de 20.000 de lei pentru mașinile noi 100% electrice. Programul 'Rabla Plus' a demarat în prima săptămână a lunii iulie.Cele două axe ale programului pot fi accesate de către populație separat sau combinat. În situația în care un cumpărător deține o mașină veche pentru casat și dorește să achiziționeze un autoturism nou 100% electric sau nou electric hibrid, va beneficia de un sprijin financiar de aproximativ 6.000 de euro, deoarece va primi, concomitent, atât prima de casare de 6.500 de lei, cât și eco-tichetul de 20.000 de lei sau cel de 5.000 de lei.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor estimează că, în acest an, prin Programul Rabla 2016, vor fi scoase din circulație aproximativ 20.000 de autovehicule poluante. Totodată, pentru achiziția de mașini electrice sau electric-hibride, bugetul este gândit astfel încât să poată fi ajustat în funcție de cerere, menționează instituția.