Ţi-ai făcut ţuică de casă, trebuie să plăteşti acciză!

7

Acciza

Pai mai nene - ia si citeste ce a scris saracu` om in articol. Acciza este pe litru alcool pur (e aceeasi acciza care este si pt marile distilarii per hL). Asta inseamna ca daca faci tuica cu 50% platesi 2.5 euro per litru. Si daca te ingrijorezi de pretul mare al tuicii iti recomand sa te uiti ce preturi au produsele similare in Europa de vest unde aspiram cu totii... (salarii, nivel de trai, etc) dar nu la taxe....

Răspuns la: Accizie cretine

Adăugat de : Tot Justitiar, 26 august 2013

5Eu/litru accize ? Mai nene , tu cel care ai scris articolul, esti intreg la minte ?. 5EU/litru=22,5 lei ( RONI) . Ce pret are tuica la romani daca...