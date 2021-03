THR Marea Neagră, profit în scădere

Compania care operează 24 de unităţi hoteliere în staţiunile Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Venus şi Saturn a realizat în 2020 venituri totale din exploatare de 42,25 milioane lei, în scădere cu 28,48% comparativ cu 59,08 milioane lei cât a fost profitul în anul precedent. Cheltuielile s-au redus cu 30,09% de la 52,04 milioane lei, la 36,38 milioane lei, iar rezultatul din activităţile de exploatare a coborât cu 16,64%, la 5,86 milioane lei. La data de 31 decembrie, activele totale ale companiei care are ca acționar majoritar pe SIF Transilvania (SIF3), cu o participație de 77,71%, se ridicau la 260,66 milioane lei, cu 4,94% sub cele de 274,20 milioane lei de la sfârșitul anului 2019. În același interval de raportare, datoriile totale s-au redus cu 15,67%, la 24,91 milioane lei, de la 29,54 milioane lei. THR Marea Neagră este listată la Bursa de Valori București, unde, la ultimul preț de tranzacționare al titlurilor proprii, de 0,1125 lei/acțiune, are o capitalizare de piață de 65,13 milioane lei.