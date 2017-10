„The Rompetrol Group“ a pierdut procesul cu România

Cererea „The Rompetrol Group“ ca România să fie obligată la plata unor daune în valoare de 185.385.084 de dolari a fost respinsă, prin hotărârea arbitrală a Curții de Arbitraj Internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (CIRDI), din Washington, informează Ministerul Finanțelor Publice. În data de 20 decembrie 2005, secretariatul general al CIRDI a primit cererea de arbitraj formulată de The Rompetrol Group N.V., persoană juridică înregistrată în Regatul Țărilor de Jos (Olanda), împotriva României. În motivarea ei, se susținea că The Rompetrol Group N.V. și manage-mentul său au fost ținta unei hărțuiri din partea autorităților publice române, devenind victimele unui tratament ostil, discriminatoriu și arbitrar din partea unor persoane publice (oficiale) și instituții publice din România, motiv pentru care in-vestiția sa în sectorul petrolier din România ar fi fost grav afectată. Reclamanta a invocat încălcarea de către România a prevederilor Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos, ratificat prin Legea nr.114/1994, sens în care a solicitat despăgubiri materiale în valoare de 139.385.084 dolari și despăgubiri morale în cuantum de 46.000.000 dolari americani.Au fost respinse:- cererea ca România să fie obli-gată la plata de daune materiale și morale;- cererea privind constatarea în-călcării de către România a acordului invocat. În ceea ce privește pretinsa campanie de hărțuire organizată de stat, tribunalul arbitral a ajuns la concluzia că dovezile prezentate de reclamant nu susțin o astfel de cerere. Referitor la comportamen-tul autorităților naționale fiscale, tribunalul a decis că acestea nu au acționat într-o manieră opresivă împotriva S.C. Rompetrol Rafinare SA. Constanța, nici dacă se are în vedere o apreciere absolută, nici prin comparație cu alte societăți comerciale. Referitor la reclamația privind comportamentul procurorilor, instanța a considerat că aceștia ar fi trebuit să aibă în vedere protejarea interesului investi-torului străin și să ia măsurile necesare pentru a evita, minimiza sau atenua posibilitatea de a i se aduce daune. Tribunalul a reți- nut însă că reclamantul nu a dovedit că ar fi suferit un pre-judiciu ca urmare a acțiunilor procurorilor.