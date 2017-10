Termen prelungit pentru înscrierea în reţeaua mentorilor

Termen prelungit pentru înscrierea în rețeaua mentorilor

Femeile de afaceri din Constanța, care sunt la început de drum, mai au la dispoziție încă două săptămâni pentru a se înscrie în proiectul „Rețeaua națională a mentorilor antreprenoriatului feminin”, proiect derulat în cadrul Programului „European Network of Mentors for Women Entrepreneurs”.Obiectivul proiectului este crearea primei rețele de mentori pentru femei antreprenor prin selectarea a 14 întreprinzătoare de succes ce vor acționa ca mentori pentru 42 de femei antreprenor, din toată țara, cu scopul de a crește rolul femeilor în domeniul afacerilor la nivel național și european.Pentru a fi eligibil, mentoratul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: să aibă propria afacere de cel puțin un an, dar nu mai mult de patru ani, să aibă în subordine cel puțin un angajat, să participe la întâlnirile cu mentorul ales cel puțin odată pe lună, timp de 12 luni.Pentru a se înscrie în proiect, doamnele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate mai sus trebuie să completeze formularul de înscriere și să îl transmită, până pe 13 aprilie, Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.