Terenurile agricole, la mare căutare şi în februarie. Pe ce loc se situează Constanța

Terenurile se mai scumpesc şi pentru că majoritatea sunt date în arendă. „Micii fermieri dacă nu le mai pot lucra sunt nevoiţi să vândă pe nimic, iar arendaşii care le cumpără, le vând mai departe la preţ dublu”, a adăugat fermierul din comuna Viişoara.



Zona Dobrogei a suferit, în ultimii ani, de pe urma secetei. Cu toate acestea, terenurile agricole s-au vândut destul de bine. Interesaţi au fost marii latifundiari care de obicei sunt străini. Din păcate, nu le-au cumpărat pentru a le lucra ci pentru a face profit. Sperăm ca aplicarea noii legi a vânzării terenurilor în extravilan să oprească interesul străinilor pentru practicile neloiale. Să cumpere doar cei care şi muncesc pământul şi nu îl lasă pârloagă.





Cele mai recente date ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) au scos la iveală, că în luna februarie au fost vândute, la nivelul întregii ţări, 7.376 de terenuri agricole. Şi după site-ul Direcţiei Agricole Constanţa, în luna februarie au fost înregistrate peste 300 oferte de vânzare de terenuri agricole pe întreg judeţul. Preţurile în lei au crescut relativ puţin, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând în medie la 24.425 de lei pentru un hectar, adică 5.000 de euro. În funcţie de localitatea unde se vinde şi de suprafaţă, preţurile pot varia. Cu cât parcela este mai mare şi într-o zonă cu potenţial, preţul poate creşte şi la 7.000 euro pentru un hectar. Conform ANCPI la Arad s-au vândut cele mai multe terenuri, 742 după contractele de vânzare-cumpărare încheiate. Pe locurile doi şi trei se află Dolj cu 481 şi Timiş cu 398 de terenuri vândute. Judeţul Constanţa ocupă locul şapte la nivelul întregii ţări, cu 311 contracte semnate de vânzare-cumpărare. „De la începutul anului, dar mai ales în luna februarie, când a intrat în vigoare şi legea vânzării terenurilor agricole, pot spune, că lumea nu s-a mai grăbit să vândă sau poate că procedura s-a îngreunat şi atunci durează până se parcurg toţi paşii pentru a se vinde un teren. Vom vedea prin aprilie, mai, un aflux de încheieri de contracte de vânzare-cumpărare. Preţul nici nu a crescut, nici nu a scăzut, tendinţa a rămas cam la fel cu un an, doi în urmă. Sigur că au fost şi excepţii când proprietarul a cerut maximum dar pentru suprafeţe mari şi în zone arabile foarte bune”, a precizat Maria C., notar public din Constanţa.Tendinţa anilor următori va fi ca valoarea terenurilor agricole să crească. Acum dacă ai nevoie de un împrumut bancar pentru a te dezvolta ca fermier, poţi folosi pământul drept garanţie pentru un credit. „Pământul m-a salvat când am avut nevoie de bani. Voiam să iau un împrumut pentru a-mi cumpăra un utilaj agricol. Pentru că nu am avut altă sursă am pus gaj pământul. Dar asta a fost în urmă cu zece ani. Astăzi este greu să iei un credit dacă nu ai alte garanţii. Totul s-a scumpit, chiar şi împrumutul bancar”, ne-a spus Ilie Toma, fermier din comuna Viişoara.