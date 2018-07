Teodorovici: Am cerut încetarea detaşărilor la ANAF pentru persoanele provenite din alte structuri ale statului

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Bistrița, că a cerut încetarea detașărilor pe poziții de conducere din ANAF pentru unele persoane provenite din alte structuri ale statului și clarificarea situației celor peste 300 de inspectori fiscali care, la rândul lor, sunt detașați pe lângă parchete, informează Agerpres.

"Am găsit la ANAF, din păcate, persoane detașate de la alte structuri ale statului pe anumite funcții de conducere la ANAF, exact în zona de trimitere a unor sesizări către parchete. Și am spus, uzând și de experiența mea ca auditor, că este un conflict cras de interese. Cu alte cuvinte, am cerut șefului ANAF să înceteze detașarea acestor persoane, adică retrimiterea lor în structurile din care proveneau", a spus ministrul.







În privința inspectorilor fiscali detașați la parchete, ministrul Teodorovici a spus că și-ar dori ca aceștia să nu se mai întoarcă, dar, în cazul în care se va întâmpla acest lucru, să fie întreruptă "încrengătura între instituții".







"Avem cam 300 și ceva de inspectori fiscali care, astăzi, sunt detașați la parchete, pentru a ajuta parchetele în activitățile lor curente, lucru care la fel am cerut să înceteze, în sensul că ori toți cei 300 și ceva rămân la parchete și am modificat schema de funcționare, cu posturile să rămână acolo și să întrerupem orice fel de legătură, ori, dacă se întorc - dar nu îmi doresc acest lucru - să poată să o facă, dar să nu mai fie această detașare și încrengătură între instituții. Avem legile care sunt clare și transparente pentru toată lumea și acționăm în baza acelor legi. Protocoalele nu se justifică", a declarat ministrul Finanțelor Publice.