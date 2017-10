Tentativă diabolică de manipulare a pieţei, în transportul maritim de containere

1

operarea in sistem cartel

Dl Tita , nu este prioma data cand se constata ca multinationalele actioneaza intelese intre ele in detrimentul companiilor independente si al clientului final . Sunt nenumarate cazuri de amenzi date de catre EU ( si ulterior anulate partial ) : Commission imposes € 169 million fine on freight forwarders for operating four price fixing cartels : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-314_en.html Remarcati va rog ca cazul de mai jos se refera exact la Romania : The block trains run between Western Europe and Southeast Europe (‘Balkantrain’) and Romania (‘Soptrain’). Kühne+Nagel was granted immunity since it revealed the existence of the cartel: http://europeanshippers.eu/news/cargo-train-operators-fined-for-operating-a-cartel/ Ma bucur ca exista persoane care doresc sa scrie despre aceste aspecte atat de toxice pt economia Europeana si Romaneasca .