Tensiuni în pilotajul maritim. „Aveam obligația să acționez pentru a se evita blocarea portului Constanța!”

La rândul său, pilotul Alexandru Kutnic a spus: „Administrația portuară a suspendat activitatea firmelor de pilotaj, în noaptea de Anul Nou și nu a vrut să prelungească contractele cu acestea. Au discutat cu patronii noștri și nu s-au înțeles. Acum lucrează cu doar nouă piloți. Nicăieri în Europa nu există pilotaj de stat. Până acum administrația portuară lua o redevență din veniturile pilotajului de 25%. Probabil că vrea să pună mâna pe toți banii. Pe urmă, cine știe, vor da pilotajul cuiva, pe care îl au ei. Așa bănuiesc! Așa au făcut și acum 30 de ani, când pilotajul era de stat. Noi protestăm pentru că ne-a lăsat fără serviciu, practic. Încalcă o mulțime de legi și nimeni nu intervine, că e statul!”







L-am întrebat pe Alexandru Kutnic: „Ați încercat să vă angajați la CNAPMC?”







„Trecerea serviciului de pilotaj în administrarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime este fortuită, determinată de o situație de urgență. În urma suspendării OMT nr. 991/2020, de către instanța de judecată, decizie care nu este definitivă, CNAPMC a cerut prelungirea contractelor comerciale încheiate cu companiile de pilotaj pe trei luni, până pe 31 martie 2021. Pilotajul fiind un serviciu de siguranță a navigației, aceste companii nu pot întrerupe executarea lui decât atunci când decide Administrația Portuară. Companiile de pilotaj au refuzat să semneze prelungirea contractelor pe trei luni, afirmând că vor continua să presteze acest serviciu numai dacă CNAPMC semnează cu ele contracte cu durata de cinci ani.







Solicitarea lor este ilegală, căci vine în contradicție cu hotărârea consiliului de administrație al CNAPMC, cu politica Consiliului Concurenței, dar și cu problemele aflate în litigiu în Justiție.













În aceste condiții, eu, în calitate de director general al CNAPMC, aveam obligația să acționez pentru a se evita blocarea portului Constanța. Nu spun vorbe mari. Constanța este un port de interes național și internațional. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă pe 1 ianuarie, traficul în portul Constanța ar fi fost blocat. Fără discuție, am fi fost obligați să suportăm daune imense. Nu este vorba doar de pagubele financiare aduse companiilor implicate în traficul portuar, cât mai ales cele de imagine. Agențiile de presă din întreaga lume ar fi vorbit despre situația critică din portul Constanța. În aceste condiții, ne-am văzut obligați să acționăm. Ne-am organizat, am angajat piloți, am închiriat pilotine și de la prima oră a zilei de 1 ianuarie 2021, CNAPMC a început să execute serviciul de pilotaj în portul Constanța. La această oră, compania are 17 piloți angajați și mai sunt cereri depuse pentru încă 10. Toți sunt dintre piloții care și-au exprimat dorința de a veni la CNAPMC. În momentul în care am făcut recrutarea pentru angajare, un număr de 52 de piloți au fost admiși și au depus cererile de angajare. Eu, consiliul de administrație, CNAPMC urmărim doar interesul portului Constanța, nimic altceva. Nimeni nu își poate permite să blocheze activitatea portului Constanța. Din aceste considerente și pentru că OG 22/1999 ne obligă expres să asigurăm serviciul de pilotaj, am luat această decizie, pentru a nu se bloca portul”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Florin Goidea.







În perioada 1 – 4 ianuarie 2021, cu sprijinul corpului de piloți ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime au fost efectuate 55 manevre, navele intrând sau ieșind din porturi fără întârzieri.







„Administrația Porturilor Maritime îi asigură pe toți clienții și partenerii săi că porturile Constanța, Constanța – zona Midia și Mangalia vor funcționa neîntrerupt și la cele mai înalte standarde de siguranță”, se arată într-un comunicat de presă.







„Protestăm pentru că administrația portuară ne-a luat locurile de muncă. A luat câțiva piloți și acum suntem pe drumuri. Nu avem locuri de muncă”, a declarat Ovidiu Ștefănescu (64 de ani) - marinar pe o pilotină.Pilotul mi-a răspuns: „Eu sunt pensionar și nu mă angajează. Dar sunt sănătos. De ce să nu muncesc?”Pentru a afla poziția CNAPMC față de acest conflict, i-am solicitat noului director general, Florin Goidea să ne explice care este baza legală a preluării serviciului de pilotaj de către stat, având în vedere că Ordinul ministrului Transporturilor nr. 991/2020, care reglementa acest lucru, a fost suspendat de o instanță de judecată.