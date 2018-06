Tendințele de pe piața creditării

Prezent la deschiderea conferinței Summer Banking Academy, Mugur Isărescu - guvernatorul BNR, a declarat că gradul de intermediere financiară din România, deși se plasează la cel mai scăzut nivel dintre țările membre ale Uniunii Europene, se menține pe un trend descendent (27% la finele anului 2017, față de vârful de aproape 40% atins în 2011).







El a remarcat faptul că declinul intermedierii financiare s-a produs în condițiile în care creditul acordat sectorului privat a crescut cu circa 5%, în 2017, și peste 6%, în termeni anuali, în ianuarie - mai 2018.







Isărescu a arătat că există tendințe divergente ale componentelor creditului neguvernamental: o dinamică anuală alertă a creditului în lei (peste 16% pe parcursul anului 2018), în contrast cu declinul celui în valută și creștere semnificativ mai rapidă a creditului acordat populației (9,2%) comparativ cu acel acordat companiilor nefinanciare (2,6 %).







„La rândul său, creșterea modestă a creditului acordat companiilor nefinanciare aduce în discuție persistența unor vulnerabilități structurale, care limitează accesul firmelor la finanțarea bancară.







Astfel, în anul 2016 - ultimul an pentru care sunt disponibile informații bilanțiere centralizate - o treime dintre firme au raportat pierderi (aproximativ jumătate dintre acestea, pentru al treilea an consecutiv).







În plus, 44% dintre companii aveau un nivel al capitalizării sub cel prevăzut de lege. Iar o astfel de situație nu a constituit o particularitate a anului 2016, ci o constantă a ultimului deceniu, indiferent de faza ciclului economic: în medie, firmele care au înregistrat pierderi au reprezentat între 40% și 50% din numărul companiilor active, iar ponderea firmelor cu un nivel al capitalizării sub limita reglementată a depășit 40%”, a afirmat guvernatorul BNR.