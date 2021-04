Temperaturile scăzute şi chimicalele, pericole pentru viaţa albinelor. Ce prevede Legea Apiculturii

„În ultimii cinci ani, la noi nu au mai fost cazuri de mortalitate din cauza produselor chimice folosite la lucrările de primăvară. Noi avem stupina la marginea satului şi oamenii ne cunosc. Am luat toate măsurile specificate în lege pentru a nu pune în pericol nici viaţa albinelor, nici viaţa localnicilor. Am ridicat gard înalt de trei metri, respectăm distanţa la care se amplasează stupul faţă de gard pentru a nu agita albinele. Dacă toată lumea ştie ce are de făcut şi comunicăm nu se întâmplă evenimente nedorite. La noi e bine. Dar sunt alte stupine care au avut de suferit din cauză că fermierii nu au anunţat că fac stropiri la pomi sau că pun chimicale pe câmp şi atunci le-au murit albinele”, a declarat Dănuţ T., apicultor din comuna Fântânele. O dorinţă a apicultorului este ca fermierii să folosească produse prietenoase şi cu albinele când se stropesc pomii sau se fac tratamente la culturile agricole din câmp. Astfel riscul înbolnăvirii sau chiar moartea albinelor ar fi evitate.



Ieşirea în pastoral, doar cu înştiinţarea autorităţilor şi proprietarului terenului



Un alt aspect legat de comunicare se referă şi la ieşirea în pastoral. De data aceasta, apicultorii au obligaţia ca în 24 de ore să anunţe primăriile, dar şi fermierul care deţine terenul unde urmează să se amplaseze stupii. „Aşteptăm să treacă episodul de frig şi sperăm săptămâna viitoare să ieşim la floră spontană, mai mult pentru polen, nectar mai puţin”, a spus apicultorul din comuna Fântânele. În situaţia în care nu se respectă prevederile legii şi albinele mor din cauza chimicalelor folosite la tratamentele pomilor fructiferi şi la culturile din câmp, în baza documentului sanitar-veterinar de constatare, autorităţile locale împreună cu deţinătorii terenurilor agricole sau silvice întocmesc un proces-verbal de evaluare a pagubelor şi stabilesc cuantumul despăgubirilor care se vor acorda apicultorilor, la valoarea de piaţă a familiilor de albine şi a producţiei de miere care s-ar fi obţinut în urma culesului.





Fluctuaţiile de temperatură influenţează negativ dezvoltarea populaţiei unui stup. Frigul slăbeşte puterea albinei care nu mai are rezistenţă să crească puieţii de albine, iar deficienţa de proteină duce la depopularea stupilor. Un alt pericol care pândeşte albinele este folosirea produselor chimice la lucrările de primăvară din livezi şi din câmp. Noua lege a apiculturii nr.79/2020 a adus clarificări la obligaţiile pe care le au şi apicultorii dar şi fermierii care deţin terenuri agricole pentru a elimina din pericolele care stau la uşa stupilor. În această perioadă când natura se reîntoarce la viaţă şi albinele sunt dornice să culeagă polenul din flori, este foarte important ca cei care deţin terenuri agricole, dar şi cei care au livezi şi vor să aplice tratamente chimice, pentru a preveni intoxicaţiile la albine şi decesul acestora, să anunţe autorităţile locale, cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentelor. De asemenea, autorităţile locale înştiinţează telefonic sau în scris crescătorii de albine că urmează să se facă tratamente chimice.