"Te numesc «Iulia» și îți urez vânt bun din pupa!"

Ştire online publicată Joi, 15 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

r Administrația Canalelor Navigabile a lansat la apă o șalupă de măsurători hidrograficePe cheul Canalului Dunăre - Marea Neagră, în vecinătatea sediului administrației, șalupa de măsurători hidrografice „Iulia” așteaptă, nerăbdătoare, lansarea la apă.La ceremonie sunt prezenți Ionel Minea - secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Daniel Georgescu - directorul general al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, Ovidiu Cupșa - președintele consiliului de administrație al CNACN, Nicolae Dan Tivilichi - directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța și o mulțime de ziariști.Ambarcațiunea, din fibră de sticlă cu cabină semi-închisă, este dotată cu un motor outboard, de 30 CP, pe benzină și are o autonomie de aproximativ 8 - 10 ore. La bord a fost montat un sistem hidrografic pentru măsurarea adâncimii apei și scanarea laterală, așa-numita sondă single beam portabilă.„Te numesc «Iulia» și îți urez vânt bun din pupa!” - îi adresează nașul - secretarul de stat Ionel Minea - urarea marinărească tradițională și sparge sticla de șampanie, lovind-o de peridoc.În aplauzele asistenței, șalupa se înalță, mai întâi, spre cer, legată cu chingi de cârligul unei macarale, de parcă ar vrea să salute cerul și soarele ascuns după nori. Apoi, coboară lin spre apa care o îmbrățișează clipocind.Motorul prinde viață la prima cheie și ambarcațiunea, trepidând de nerăbdare, se pune în mișcare. Asistența o urmărește, încântată, cum se îndepărtează, tăind apa.v v v„Având în vedere necesitatea menținerii adâncimii apei pe cele două canale la cotele de navigație, nava va executa, periodic, măsurători hidrografice pe toată lungimea Canalului Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia, Năvodari, dar și pe canalul de derivație pentru stația de pompare complexă de la km 4. Zona de confluență cu Dunărea la Cernavodă, până la stație, este zona critică de depuneri de aluviuni în cantități mai mari decât în alte zone. Astfel, apar zone cu adâncimi critice, unde folosirea navei specializate de măsurători hidrografice «Izvoru Mare» nu este posibilă din cauza pescajului acesteia de 1,10 metri. În aceste zone se impunea folosirea unei ambarcațiuni ușoare, cu pescaj foarte mic, de maxim 0,3 m, așa cum este cazul ambarcațiunii de măsurători hidrografice «Iulia». Pe de altă parte, nava «Izvoru Mare» execută măsurători doar pe șenalul navigabil, în vreme ce «Iulia» va scana întreaga albie a canalului. Rezultatele măsurătorilor vor fi transmise în timp real către nave”, a declarat Daniel Georgescu, la conferința de presă organizată cu acest prilej.Achiziționarea sondei a putut fi realizată în cadrul proiectului FAIRway Danube, în care CNACN este partener cu alte șapte administrații, din șase țări riverane Dunării, având ca lider de proiect compania Viadonau, Austria. Obiectivul principal al proiectului este implementarea master-planului de reabilitare și întreținere a șenalului navigabil al Dunării și a afluenților săi navigabili.„Această realizare demonstrează că, la Administrația Canalelor Navigabile, continuă procesul de modernizare”, subliniază Ionel Minea.CNACN poate fi considerată, pe bună dreptate, o campioană în accesarea fondurilor europene. „Compania are în vedere o serie de alte proiecte cu finanțare europeană, precum achiziționarea unei nave multifuncționale (pentru depoluare, stins incendii și spargerea ghețurilor), reabilitarea porturilor Midia, Ovidiu și Luminița, mărirea capacității portului Ovidiu, care are o cerere tot mai mare din partea agenților economici”, a precizat Daniel Georgescu.În primele 45 de zile din anul 2018, traficul pe canalele navigabile a fost cu doar 1,3% mai mic față de program, dar a depășit cu mult nivelul atins în aceeași perioadă a anului precedent.