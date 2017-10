Taxa de trecere pe podul Feteşti - Cernavodă creşte de 1,7 ori

1

In cazul podului de la Ovidiu situatia ar trebui sa fie exact inversa: automobilistii care au curaj sa treaca pe acolo ar trebui platiti

Podul de la Ovidiu este lasat de izbeliste de ani buni. In ambele sensuri, DENIVELARILE DE LA AMBELE CAPETE ale podului sunt o TEROARE ptr. soferi!!! Remedierile se pot face cu o cantitate foarte mica de material dar nu se fac pentru ca ceea ce este foarte mare este NESIMTIREA, INCOMPETENTA, SFIDAREA. Alte doua dovezi de IMBECILITATE PURA se intilnesc la sensul giratoriu care sa gaseste intre acest pod si Ovidiu: 1.Dinspre pod vin doua benzi care intra in sens, apoi se continua spre Ovidiu. In mod normal cei care sunt in sens pe aceste doua benzi trebuie sa aibe prioritate, dar un semn NEBUN pus la iesirea de pe autostrada si intrarea in sens, da prioritate in a merge spre dreapta (spre Ovidiu). Ce cap cretin a putut sa hotareasca asa ceva? Acest semn nu are decit rostul NEBUN de a mari propabilitatea de accidente deoarece atit cei care sunt deja in sens cit si cei care vin de pe autostrada sunt convinsi ca au prioritate. 2. In jurul sensului giratoriu s-a facut din piatra cubica o portiune care vine in contact cu banda doi, dar aceasta portiune nu este la acelasi nivel cu banda doi, adica asa cum se intilnste la orice sens giratoriu proiectat de oameni sanatosi la cap, ci la o anumita inaltime. Si aici se poate constata un amestec de IMBECIITATE SI REAVOINTA FATA DE CONDUCATORII AUTO.