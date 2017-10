Taxa de bariera în port a fost redusă la 35 lei pe an (plus TVA)

Taxa de barieră percepută de Companiei Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, pentru autoturismele salariaților de pe platforma portuară, a fost redusă de la 149,20 lei pe an (plus TVA) la 35 lei (plus TVA). Decizia a fost luată de consiliul de administrație al companiei, pe data de 12 martie, la propunerea Federației Sindicatelor din Transporturi și Manipulare Mărfuri (FSTMM). „Astăzi, am fost înștiințat oficial, printr-o adresă, că s-a aprobat nivelul de 35 lei plus TVA al taxei” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Florin Nedelcu, președintele federației.