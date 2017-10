S-a modificat schimbarea

Taxa auto, amânată cu un an

Nervii șoferilor români sunt iarăși puși la încercare, dar de această dată pare să fie o veste bună. Ministrul Mediului, László Borbély, a propus, în ședința de ieri a coaliției, ca taxa auto de primă vânzare pentru mașinile înmatriculate înainte de 2007 să fie amânată până în ianuarie 2013, pe motiv că există foarte mulți posesori de mașini cumpărate până la acea dată care nu au înțeles complet sistemul și astfel nu au avut timp suficient să își vândă autovehiculele. În acest caz, taxa pe care trebuie să o achite cumpărătorul depășește de multe ori valoarea autovehicu-lului. „Deși am informat populația anul trecut ca cei care vor să vândă aceste mașini mai vechi, să le vândă până intră în vigoare legea, evident că e încă o zonă mare a celor care au mașini mai vechi de cinci ani pe care vor să le vândă. Deci le mai dăm o gură de oxigen ca să poată să vândă aceste mașini până la 1 ianuarie 2013“, așa a sunat una dintre declarațiile de ieri ale ministrului Mediului.Rămâne acum de văzut dacă și cum își vor putea recupera banii cei care au achitat taxa (după 13 ianuarie, de când se aplică noua lege a taxei auto) pentru mașinile înmatriculate înainte de 2007. „Dacă se va da un ordin, se va stipula și o procedură în acest sens“, a precizat directorul executiv adjunct al Direcției Finanțelor Publice Constanța, Emil Mihăilescu.v v vMulți spun că, datorită acestei păsuiri de aproximativ un an, s-ar debloca cât de cât nu doar piața autoturismelor second - hand, ci și a celor noi. Explicația este una simplă: neputând să mai vândă o mașină mai veche de 2007, mulți n-ar putea cumpăra un autoturism nou. Unul dintre cele mai clare exemple care circulă de luni bune este acela al unui autoturism Logan, din 2006, pentru care taxa ar ajunge undeva la 2.500 de euro, în condițiile în care valoarea lui de piață mai că nu atinge această sumă.Pe de altă parte, rămâne în picioare preve-derea referitoare la reducerea taxei de poluare cu până la 25%, ce dă posibilitatea ca, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea legii aflate în vigoare, proprietarii de mașini să poată solicita restituirea sumelor reprezentând diferența de taxă plătită.