„Tată, vreau să te întorci sănătos de la muncă!“

La Șantierul Naval Constanța a început Concursul de sănătate și securitate în muncă. „Este o competiție profesională intrată în tradiția companiei noastre - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, Dede Perodin, președintele Sindicatului Liber al Navaliștilor. Concursul constituie un bun prilej pentru constructorii de nave să își reîmprospăteze cunoștințele privind normele de sănătate și securitate în muncă.” Parteneriat pentru viață Trebuie precizat că întrecerea are un caracter de masă și este organizată în sistem piramidal. Câștigătorii de la nivelul formațiilor de lucru se vor întrece, apoi, în faza pe ateliere. Vor urma confruntările la nivel de divizii și, la începutul lunii octombrie, faza finală, pe unitate. „În această acțiune vor fi angrenați circa 1.000 de muncitori din toate meseriile - a precizat liderul de sindicat. Atmosfera de concurs îi va stimula să-și reîmprospăteze cunoș-tințele profesionale privind sănătatea și securitatea în muncă. Chiar dacă numai unii dintre participanți vor urca pe podium, toți vor fi, în fapt, câștigători. Sporirea culturii profesionale, schimbarea în bine a mentalității privind respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă sunt cele mai importante premii ale concursului.” Acțiunea este organizată, în parteneriat, de Sindicatul Liber al Navaliștilor și administrația companiei. Alături de celelalte măsuri adoptate de patronatul și executivul Șantierului Naval Constanța, concursurile de sănătate și securitate în muncă au contribuit, de-a lungul anilor, la reducerea numărului de accidente de muncă și de îmbolnăviri. Schimbare istorică Trebuie precizat faptul că, prin specificul său, activitatea în șantierele naval are, în general, un potențial ridicat de insecuritate a muncii. Lucrul la înălțime, pe schele, în compartimente închise, în medii cu pulberi sau gaze, cu aparate sub presiune, cu foc deschis, cu utilaje în mișcare și multe alte asemenea situații întâlnite la construcțiile și reparațiile navale necesită nu doar dotări tehnice și măsuri organizatorice speciale, ci și lucrători bine pregătiți profesional și, mai ales, disciplinați. În perioada 1975 - 1990, la locurile de muncă din șantierele navale românești se putea vedea un afiș cu un copil, care își îndemna tatăl să poarte casca de protecție, spunându-i: „Vreau să te întorci sănătos de la muncă!” Dar în ciuda îndemnului copilului, n-a existat navă de mare tonaj construită în România la care să nu se înregistreze cel puțin un accident mortal. În prezent, numărul accidentelor de muncă grave din industria navală românească s-a redus până aproape de dispariție. La aceasta au contribuit investițiile în noile tehnologii, care au redus riscul de accidente, dar și accentul pus pe pregătirea lucrătorilor. Seria neagră a Turciei Pentru a avea o perspectivă mai clară asupra distanței parcurse de șantierele navale românești în creșterea securității muncii, vă prezentăm, spre comparație, situația din industria navală a Turciei, unde accidentele de muncă se țin lanț. În ultimul deceniu, peste 135 de constructori de nave și-au pierdut viața. Ultimul accident, care a avut loc pe 24 iulie 2010, în Șantierul Naval Ustaođlu, din Eređli, un oraș din nordul Turciei, s-a soldat cu moartea a patru muncitori și cu rănirea gravă a altor doi. Cei șase constructori de nave munceau pe o schelă construită în cala unei nave aflate la reparații, care s-a prăbușit. Oamenii au căzut de la o înălțime de 15 metri, pe puntea metalică. Un alt accident mortal a avut loc la Șantierul Naval Torlak, din Tuzla, pe data de 15 iulie 2010. Victima a fost un lucrător în vârstă de 36 de ani. Până de curând, sursa principală de risc din industria navală turcă a reprezentat-o numărul mare de subcontractori. Peste 90% din lucrări erau executate în sistemul de subcontractare, un sector renumit pentru neglijarea și violarea regulilor de securitate a muncii. Sub presiunea opiniei publice, guvernul turc a început să se intereseze de ceea ce se întâmplă în această industrie, a introdus reguli de securitate în concordanță cu standardele Uniunii Europene și a început să implementeze sistemul inspecției muncii. În ultimul an, se pare că măsurile de control au slăbit și, drept rezultat, numărul accidentelor de muncă a crescut din nou.