TAROM menţine norma de bagaj gratuit pe toate zborurile sale

TAROM menține norma de bagaj gratuit pe toate zborurile sale

Ştire online publicată Marţi, 23 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Compania TAROM menține facilitatea de transport gratuit a bagajelor pentru clasa Economy, la greutatea de cel mult 23 de kilograme, pentru un bagaj, inclus în prețul biletului de avion, au anunțat, astăzi, reprezentanți ai operatorului aerian, potrivit Agerpres.De asemenea, pasagerii clasei Business pot transporta gratuit trei piese de bagaj, fiecare cu greutatea de cel mult 23 kg în prețul biletului de avion, iar membrii Frequent Flyer SkyTeam Elite / Elite Plus pot transporta gratuit două piese de bagaj a câte maximum 23 kg la clasa Economy și patru bagaje a câte maximum 23 kg la clasa Business.La bagajul transportat în cală se adaugă un bagaj de mână cu greutatea de cel mult 10 kg care poate fi transportat în cabină.'Serviciile companiei TAROM sunt complementare nevoilor pasagerilor noștri și de aceea mizăm atât pe siguranță, cât și pe confort. Luând în considerare schimbările rapide care au loc în piața traficului aerian internațional, TAROM și-a menținut strategia comercială în funcție de nevoile pasagerilor în particular și de cererea de pe piață, în general. Actuala politică a companiei TAROM de transport al bagajelor se aplică de aproximativ doi ani și va fi menținută indiferent de schimbările celorlalți transportatori aerieni din piață', arată Christian Heinzmann, director general executiv al companiei TAROM.Compania Națională de Transporturi Aeriene Române a fost înființată în 1954 și a crescut în același timp cu aviația românească. TAROM își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și este membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010.