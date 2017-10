Tarife „aeriene” la biletele de avion

Segmentul transporturilor aeriene este unul extrem de diversificat. Sunt mulți operatori, multe curse și, implicit, o plajă extinsă de tarife. Desigur, fiecare operator este liber să taxeze pasagerii după cum dorește, însă variațiile sunt uneori atât de mari, încât te întrebi cum de unele companii nu au dat încă faliment. Spre exemplu, o cursă dus-întors Roma - București, la clasa „Economic”, pentru doi adulți și un copil, costă între 700 și 1.200 euro. Cel mai ieftin este prin AlItalia, unde costul total pentru cele trei bilete este de numai 690 euro. Prin compania autohtonă Tarom, aceeași cursă costă 910 euro (327 euro pentru un adult, 256 euro pentru un copil). Amuzant este că avionul este operat în comun de cele două linii aeriene. Pentru constănțeni, există și opțiunea de a călători între Roma și Constanța. Prețul plătit pentru 200 kilometri în plus este însă… neașteptat. Prin Carpatair, o cursă Roma – Mihail Kogălniceanu, tot pentru doi adulți și un copil, costă nici mai mult, nici mai puțin de 1.240 euro (445 euro pentru un adult, 350 euro pentru un copil). Pe lângă faptul că este scump, zborul este și mai lung, întrucât se face escală la Timișoara. Într-un fel, este de înțeles. Cu cât o companie este mai mare și operează mai multe curse, veniturile cresc direct proporțional, motiv pentru care tarifele pot fi micșorate. O companie mai mică, intrată pe piață după investiții mari, trebuie să recupereze cât mai repede și să ajungă pe plus, motiv pentru care practică tarife mai mari. Apoi, distanța până la Constanța este mai mare, se consumă mai mult combustibil, avionul face escală, adică și mai mult combustibil pierdut… tariful pare justificat. Întrebarea este: cine ar alege o asemenea cursă? Sunt foarte mici șansele ca pasagerii să fie sincer îngrijorați de soarta financiară a unui operator aerian și să plătească 500 euro în plus doar ca să îl țină pe piață. În concluzie, alegeți cu grijă operatorul aerian înainte de a decola și căutați cât mai multe oferte, pentru a preveni o aterizare financiară forțată.