Târguri specializate de mobilă şi ambalaje, la Constanţa

Târguri specializate de mobilă și ambalaje, la Constanța

După primul eveniment ce suc-cede Târgul Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte Tinimtex, ediția de toamnă, ce se desfășoară în această perioadă (14 - 18 sep-tembrie), adică Romtherm Constanța (20 - 23 octombrie), urmează să aibă loc la Pavilionul Expozițional, în perioada 10 - 13 no-iembrie, și Târgul de Mobilă, de asemenea o acțiune la prima ediție.În plus, pentru prima dată, Ca-mera de Comerț, Industrie, Naviga-ie și Agricultură Constanța va organiza și Târgul Expo Pack & Print, un târg specializat de ambalaje. Acesta are loc în perioada 23 - 26 noiembrie, la Tenis Club Idu.În intervalul dintre aceste două evenimente, are loc și ediția de iarnă a Tinimtex, 16 - 20 noiembrie, un prilej numai bun să începeți achiziționarea cadourilor pentru luna decembrie.