Târgul de Turism al României, pentru prima oară virtual. Unde vor să plece românii

Timp de patru zile, pe platforma #TTRVirtual, 125 de expozanţi din cinci ţări au participat la cel mai inovator târg de turism. Reprezentanţi ai administraţiilor locale, agenţii de turism şi touroperatori s-au înscris la cel mai mare eveniment de turism. Peste 10.000 de vizitatori s-au logat pentru a trăi experienţa unui târg virtual. Dacă pentru vizitatori logarea pe platformă a fost gratis, pentru agenţiile de turism şi touroperatori participarea la târg pentru cele patru zile a costat între 400 euro şi 7.150 de euro pentru pachetul Exclusive. Participanţi din România, Bulgaria, Grecia, Tunisia şi Muntenegru au venit la târg cu cele mai bune oferte pentru destinaţii de vacanţă. Reducerile au fost importante şi pasionaţii de călătorii au avut de unde alege. „Este pentru prima dată când am dezvoltat aşa ceva. Considerăm că este un succes şi sperăm ca expozanţii să fie mulţumiţi. Acest târg nu suferă comparaţie cu celelalte ediţii când totul se desfăşura normal. Este cu totul altceva, este o platformă virtuală care a fost concepută special pentru acest târg. Are o zonă de Marketplace integrată şi este pentru prima oară când o astfel de zonă a fost integrată într-un astfel de concept. Toate ofertele din platformă se găsesc aici. Avem un sistem inteligent de filtre de căutare şi în funcţie de vizitator, dacă este business sau pleasure, poate găsi uşor în funcţie de destinaţie şi de unitatea de cazare oferta cea mai bună”, a spus Delia Botan, director Marketing şi PR Romexpo.Pentru că a fost un an greu pentru turism iar eliminarea voucherelor de vacanţă pentru anul acesta, a venit ca o lovitură sub centură, touroperatorii şi agenţiile de vacanţă au adus la târg cele mai bune oferte. Reducerile au fost şi de 65%, iar pentru doar 270 de lei s-a putut achiziţionat un pachet de cinci nopţi de cazare, pentru două persoane, la un hotel de două stele în sudul litoralului. Tot pentru cinci nopţi, la două stele, în staţiunea Mamaia, preţul a fost de 560 de lei. Pe lângă reduceri la cazare, hotelierii au mai oferit şi discounturi suplimentare în restaurantele hotelurilor, acces gratuit la serviciile spa ale unităţilor de cazare dar şi şezlonguri incluse în preţul pachetului. De asemenea, anul acesta au fost incluse în pachetele de vacanţă şi asigurarea de tip storno, cu acoperire de COVID-19, prin care se poate recupera contravaloarea sejurului achitat dacă turiştii se infectează cu coronavirus şi nu mai pot pleca în vacanţă. Dacă pentru alte destinaţii din ţară, unele agenţii nu au cerut plata înainte, pentru litoralul românesc, sunt agenţii care au vrut plata integrală a pachetului de vacanţă. Au fost şi oferte mai puţin obişnuite. Spre exemplu, în Retezat, pentru cei care vor să se bucure de sălbăticia naturii şi vor să meargă cu cortul, au găsit fix genul de vacanţă dorit. O agenţie de turism a adus la târg o ofertă trăznită adresată celor care s-au despărţit de partener în 2020. Cei care au rămas singuri şi cu inima frântă s-au putut înscrie la un concurs şi au câştigat o vacanţă gratuită. În continuare s-au vândut foarte bine vacanţele exotice de safari în Kenya, Ras al Khaimah. Dar şi destinaţiile Dubai, Maldive, Punta Cana, dar şi Turcia, Tunisia. Și vecinii noştri bulgari au fost la mare căutare. Fără tichete de vacanţă meleagurile româneşti mai au de aşteptat, pentru că şi ofertele agenţiilor din străinătate sunt mai atractive. Târgul a fost organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România.