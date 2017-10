Târgul care vă scapă de boli, dureri şi vă ajută să trăiţi sănătos

Târgul care vă scapă de boli, dureri și vă ajută să trăiți sănătos

De cum intri în centrul comercial VIVO! Constanța, te întâmpină Târgul de produse și servicii eco, bio, naturale, wellness și Spa „Exponatura - Trăiește sănătos!” Șaptesprezece producători, importatori și furnizori de astfel de produse au dat curs invitației Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța de a participa cu standuri la această manifestare expozițională.Organizarea evenimentului la Constanța era necesară, având în vedere preocuparea tot mai mare a localnicilor de a adopta un stil de viață sănătos, bazat pe produse naturale, ecologice și bio. De altfel, schimbarea de atitudine se observă cu ochiul liber din interesul arătat de vizitatorii veniți în număr mare, încă de la deschiderea manifestării expoziționale.Vă propun, stimați cititori, să mă însoțiți într-o scurtă vizită prin târg. Primul mi-a ieșit în cale standul firmei Moara Veche, din municipiul Constanța. Aceasta este producător de pâine, dulciuri și prăjituri de casă. „Toate produsele noastre sunt naturale și executate manual. Ingredientele și coloranții utilizați sunt, de asemenea, naturali”, îmi spune Raluca Boiceanu, reprezentantul firmei, arătând spre deliciile de pe rafturi, care fac cu ochiul vizitatorilor. Iată și câteva prețuri: pâinea de jumătate de kilogram costă 6 lei, sărățelele - 4 lei/100 grame, prăjituri în formă de piersici - 6 lei/100 grame, ciocolata de casă - 6 lei/100 grame.Din standul de alături mă îmbie să cumpăr câteva plutoane de borcane cu dulcețuri, zacuscă de vinete și cutii cu suc de mere. Expozantul este firma Livada Heroiu, din Argeș. Prețurile sunt atractive. Spre exemplu, o cutie de 5 litri, cu suc de mere costă doar 25 de lei.Oh, iată și faimoasa miere de albine produsă de PFA Tudor Lidia - Georgiana, din Fântânele (județul Constanța). În fața standului mă întâmpină tânărul apicultor Dănuț Tudor, cel ce a pus bazele afacerii în urmă cu 12 ani. „Este o afacere de familie, pe care am pornit-o, împreună cu soția mea, de la zero. În prezent, avem 292 de familii de albine. În stupina noastră totul este ecologic, inclusiv tratamentele pentru albine. Producem 20 - 25 de tone de miere de albine pe an, din care 95% o exportăm în Germania. Partenerul nostru german ne plătește cam de două ori prețul de pe piața românească. Toți banii câștigați i-am reinvestit. Cu 35.000 de euro am construit o hală de producție, de asemenea, am accesat o finanțare europeană de 40.000 de euro. Prețul mierii, la stand, variază între 25 și 40 de lei pe kilogram, în funcție de tipul ei”, îmi spune apicultorul.Ceva mai la vale sunt expuse cosmeticele și suplimentele alimentare ale unor producători străini. Compania Forever Living prezintă produse pe bază de aloe vera, plantă despre care se spune că este un miracol pentru sănătate.Yves Rocher, din Franța, a venit la târg cu produse de îngrijire a tenului, parfumuri, farduri, rujuri - toate ecologice.Producătorul Casa Gorea, din Bacău, este pe piață de opt ani, spune reprezentanta acestuia, Teodora Lucaci. În cadrul târgului expune o mare varietate de zacuște, dulcețuri și salate. Iată și câteva prețuri (pe borcan): dulceață de cireșe negre amare - 15 lei; dulceață de fragi - 20 de lei; dulceață de nuci verzi - 12 lei, zacuscă de vinete, fasole și ciolan afumat - 10 lei, zacuscă de hribi - 10 lei, zacuscă de ghebe - 10 lei, zacuscă de gălbiori - 10 lei, zacuscă de roșcove - 10 lei, salată de bureți de fag - 15 lei. Nu-i așa că v-am făcut poftă?Finalul reportajului l-am rezervat firmei Manolescu SRL, din Cavnic, județul Mureș, distribuitor al unor creme faimoase, printre care și „Puterea calului”. Eu am testat-o iarna trecută, când mi-a înțepenit un șold. Credeam că voi rămâne beteag. Vă jur, că, după ce m-am uns cu miraculoasa cremă de câteva ori, m-am vindecat!„Domnule, crema asta este un produs natural, care calmează și tratează orice durere, reumatismul, luxațiile, durerile musculare, entorsele, coxartroza, osteoporoza, varicele, reglează circulația sanguină, regenerează celulele (pielea obosită). Este făcută din extracte de plante medicinale, măduvă de cal și concentrat de nămol extras din Marea Moartă, din Israel”, îmi explică Teodor Manolescu, administratorul firmei.Apoi îmi prezintă și alte minunății naturale, bune în tot felul de afecțiuni: crema de mâini cu uree (pentru îngrijirea pielii puternic afectate, crăpate), gelul balsam de cal cu extract de chili (pentru tratarea spondilozelor, reumatismelor și a altor afecțiuni), crema pe bază de castan sălbatic (pentru masajul anti-celulitic), crema pentru călcâie, preparată cu ulei din arbore de ceai.Stimați cititori, am plecat de la târg cu încrederea reînnoită în miracolul naturii, în puterea ei de a ne ajuta să scăpăm de boli și dureri, de a trăi frumos.Târgul este deschis până pe data de 22 octombrie și poate fi vizitat între orele 10 și 22.