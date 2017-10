După o pauză de trei săptămâni

Târgul auto duminical a început 2008 în trombă

Aglomerație mare și nevi întinși la maximum ieri, pe șoseaua de centură. Motivul a fost organizarea primului târg de mașini din acest an. Astfel, ignorând nămeții de zăpadă care încă ocupau trotuarele și parcările, constănțenii s-au deplasat în număr mare pe centura Constanței pentru a vedea ce se mai vinde, ce mai e nou pe piață, cum au evoluat prețurile în primele zile ale acestui an sau chiar pentru a-și cumpăra o nouă mașină. Din nefericire pentru vânzători, trecând peste greutatea cu care au putut găsi un loc de expunere a mașinilor, tranzacțiile încheiate duminică nu au fost prea numeroase, semn că sărbătorile de iarnă și-au pus puternic amprenta pe buzunarele constănțenilor. „Din punct de vedere al tranzacțiilor, piața se prezintă mai slabă față de duminicile trecute. Cu toate că este prima duminică din acest an în care se ține târgul, este destul de aglomerat. Totuși, prețurile sunt parcă puțin mai mari comparativ cu anul trecut. Probabil că mulți dintre vânzători caută să recupereze cheltuielile de pe perioada sărbătorilor. Poate că acesta este și motivul pentru care s-a vândut destul de puțin astăzi. Spre exemplu, până acum am intermediat doar două tranzacții, în condițiile în care într-o zi normală făceam între opt și zece”, a declarat Mariana Moroianu, reprezentantul unei firme de intermedieri acte. De asemenea, unii dintre constănțenii prezenți ieri în târg acuzau condițiile meteorologice care, în opinia lor, au influențat semnificativ oferta, dar și incertitudinea generată de taxa de primă înmatriculare. „Este prima duminică din anul acesta în care am venit la obor, pentru că până acum nu s-a putut organiza din cauza zăpezii. Acesta este și motivul pentru care, din ce am văzut eu, oferta este una destul de mică. Aceeași situație se înregistrează și în cazul tranzacțiilor încheiate până acum. Poate și din cauza taxei de primă înmatriculare, semn că cei mai mulți așteaptă să se ia o decizie finală în acest sens pentru a nu pierde bani”, a declarat un alt intermediar. În ceea ce privește potențialii cumpărători, aceștia s-au arătat pe de o parte nemulțumiți de oferta slabă existentă, dar și de prețurile practicate de către vânzători. „Prețurile sunt acceptabile si destul de apropiate față de cele de anul trecut. Din păcate, mașinile sunt aceleași de fiecare dată, pentru că nu se vând. Spre exemplu, eu caut să îi cumpăr o mașină soției, dar nu găsesc ceea ce îmi doresc, cu toate că nu este prima duminică în care vin în târg. În rest, doar aglomerat, pentru că până acum nu am văzut să se facă vreo vânzare”, afirmă George Marin, un alt constănțean prezent ieri în târgul de mașini. La capitolul mulțumiți s-au numărat constănțenii care, în ciuda tuturor acestor aspecte, au reușit până la urmă să cumpere sau să vândă o mașină. „Prețurile sunt cam aceleași din anul trecut, în unele cazuri poate puțin mai mari. Acum, fiecare își cumpără după posibilități. Din punctul meu de vedere cred că am făcut o afacere bună cu mașina pe care tocmai am cumpărat-o, mai ales că, dacă ar fi fost să o iau de nouă, ar fi trebuit să plătesc dublu”, a declarat, Eugen Rus, un cumpărător constănțean prezent duminică în târgul duminical.