Târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte, în Mamaia

Târg de îmbrăcăminte și încălțăminte, în Mamaia

Miercuri începe, la Pavilionul Expozițional din Mamaia, cea de-a 119-a ediție a Târgului de Îmbrăcăminte și Încălțăminte Confintex, o ediție de primăvară venită la timp pentru cei care sunt în căutarea unui cadou de Paște pentru cei dragi.Organizatorii au precizat că expozanții vin cu noile colecții pentru sezonul de primăvară - vară, așadar este o ocazie numai bună de a face cumpărături și pentru cei care vor să-și mai împrospăteze garderoba.La târg participă aproximativ o sută de firme din toată țara, cu oferte de confecții textile pentru adulți, confecții din piele și blană, tricotaje, confecții pentru copii, lenjerie de pat, încălțăminte și marochinărie. Suprafața de expunere utilizată este de aproape 2.500 de metri pătrați.Târgul poate fi vizitat de miercuri și până sâmbătă (17 - 20 aprilie), între orele 10.00 - 20.00, iar duminică, 21 aprilie, între orele 10.00 - 15.00.Tendințe primăvară - vară 2013Organizatorii Confintex ne-au pus la dispoziție și informații despre tendințele acestui an. Pentru sezonul primăvară - vară 2013 se pune mare accent pe hainele și accesoriile cu aplicații. Nu trebuie să lipsească însă din garderobă nici tricourile cu mesaje.De asemenea, ținutele all black sunt în tendință în această primăvară, la fel ca și rochiile sport„Sezonul 2013 este un tribut adus senzualității de tip voyeurist. Fetișul pentru detaliile peek-a-boo, care îi permit pielii să se întrevadă discret pe sub straturile delicate de material subțire, s-au regăsit într-o proporție impresionantă în colecțiile designerilor internaționali. În această primăvară, piesele cu inserții transparente, voalate, se regăsesc pe lista de must-have a sezonului”, se arată în lista de tendințe prezentată de organizatorii târgului.