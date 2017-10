"Ţăranii Dobrogeni" au dat lovitura cu produsele lor, la Târgul EXPOAGROUTIL

"Țăranii Dobrogeni" au dat lovitura cu produsele lor, la Târgul EXPOAGROUTIL

A început cea de a XXV-a ediție a Târgului EXPOAGROUTIL. La evenimentul expozițional jubiliar sunt prezenți 80 de expozanți și 140 de branduri. Alături de firmele românești expun companii din Bulgaria, Italia și Grecia, din domeniul agriculturii și industriei alimentare.Iată-l pe Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, rostind cuvântul de deschidere. Este flancat de Adrian Nicolăescu - prefectul județului Constanța, Horia Țuțuianu - președintele Consiliului Județean, Costin Răsăuțeanu - viceprimarul Constanței, Ioan Albu - directorul Direcței Agricole Județene și Gheorghe Albu - vicepreședintele Ligii Pro-ducătorilor Agricoli din România - LAPAR.Cuvântul lui Jugănaru e scurt. Le amintește fermierilor dobrogeni că acest uriaș târg internațional este organizat special pentru ei și îi invită să-l viziteze. Apoi, le adresează celor prezenți următorul îndemn: „România a importat anul trecut pepeni de peste 7 milioane de euro și a exportat de 25.000 euro. Din momentul în care am aflat acest lucru, am jurat să nu mai cumpăr pepeni din import. Hai să mâncăm mai puține alimente din import și să încurajăm producția internă!”Urmează cuvântul prefectului. Vorbește despre utilitatea târgului. „Agricultura constănțeană are nevoie de mașini și utilaje performante în condițiile în care 80% din suprafața agricolă a județului a fost comasată în exploatații mai mari”, afirmă Nicolăescu.Să-i lăsăm, stimați cititori, pe oficiali să conducă ceremonia, și să dăm o raită prin târg. Printre expozanți sunt numeroase nume constănțene: Asociația „Țăranii Dobrogeni”, Darius Motors, E-Agricultura, Eurovial Lighting, Institutul de Cer-cetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor, Karina SeaŽ98, producătorul de utilaje pentru irigații Novus, Otto Trailer, Proagroservice, Primăria Comunei Cumpăna, Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu, Rădăcini Motors, Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură, Topzone, Zagros Internațional și altele.Târgul s-a umplut de vizitatori. Este greu să îți dai seama cine e fermier și cine este simplu consumator de produse agricole.La standurile Asociației „Țăranii Dobrogeni” s-au format cozi. Astăzi, cele mai căutate sunt legumele de Nistorești. Roșiile parfumate se vând cu 7 lei kilogramul, varza, cu 1,5 lei kilogramul, castraveții, cu 2 lei kilogramul. Se cunoaște că localnicii s-au săturat până peste cap de importurile din Turcia, Grecia, Spania ori China, cu gust de cauciuc și miros de plastic, saturate de ierbicide și insecticide, cu care sunt pline hiper-market-urile din Constanța.În aer se simte mirosul inconfundabil de pâine țărănească! Nasul și privirea îmi sunt atrase de un munte de pâini rumene, coapte pe vatră, cum doar în copilărie am mai văzut. Îți vine să le mănânci din ochi. Este standul Morii Vechi, din Cumpăna. Mai la vale, Ferma „La Maci”, din Ciocârlia vinde Dulcețuri, iar producătorul Curugiuc, din Constanța, vinde miere de albine. Fac o haltă la standul fermei „Stejaru” și gust brânza de capră. E fabuloasă!Trebuie să știți, stimați cititori, că la acest târg, „Țăranii Dobrogeni” sunt reprezentați de o mulțime de gospodari, care vor expune următoarele produse: Burcea Claudia (Ciocârlia) - cu fructe, Gheorghiu Gabriela (Constanța) - cu plante aromatice, Adina Ion și Mamaia Maria (Horea) - cu produse lactate, Migit Nicolae (Stejaru, Tulcea) - cu produse lactate, Drăgoi Georgiana (Constanța) - cu produse apicole, Tudor Georgiana (Fântânele) - cu produse apicole, Mirea Mădălina (Siriu, Crucea) - cu ouă de găină, Goșiu Zoia (Constanța) - cu produse lactate, Moara Veche (Cumpăna) - cu produse panificție, FlorAngelis (Mihai Viteazu) cu flori, Maria Nistorenco (Biruința) - cu legume, Iordache Maria (Fântânele) - cu lavandă și produse din lavandă, Marincu George (sculptor din Valu lui Traian) și Laura Măcri (pictor de icoane pe sticlă, din Palazu Mare), care, pe lângă faptul că își vor expune obiectele tradiționale și lucrările de artă, vor susține ateliere de creație unde pot participa adulți și copii deopotrivă. La eveniment vor participa și invitați ai „Țăranilor Dobrogeni”: Postăvar Cătălin (Brașov), cu obiecte din ceramică, și Nicu Nicolescu (Argeș), cu obiecte din lemn, care vor expune și vor desfășura ateliere de olărit și meșterit obiecte din lemn.Târgul cuprinde următoarele secțiuni: tractoare, combine și echipament agri-col; agenți de fertilizare și protecția plantelor; produse agricole și alimentare; mașini și echipamente din industria alimentară; produse alimentare organice și tradiționale; vinuri; apicultură; salon de finanțări și asigurări (în special din domeniul agricol).Organizatorul manifestării expoziționale este Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța și în colaborare cu Direcția pentru Agricultură a Județului Constanța. Parteneri în organizarea evenimentului sunt: NHR Agropartners, Proagroservice, LAPAR și Asociația „Țaranii Dobrogeni”.Programul de vizitare a târgului este următorul: joi - sâmbătă, între orele 10:00 - 19:00; duminică, între orele 10:00 - 14:00.