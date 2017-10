Ţăranii constănţeni trăiesc cel mai bine de pe urma rentei viagere

Țăranii constănțeni trăiesc cel mai bine de pe urma rentei viagere

Județul Constanța este campion detașat pe țară în ceea ce privește dosarele în plată, de rentă viageră, fiind înregistrate 12.500, dintr-un total de 100.000. Drepturile bănești datorate bătrânilor care și-au dat în arendă pământurile au fost achitate recent de către Agenția Domeniilor Statului - Oficiul Județean de Rentă Viageră. În județul Constanța există, la momentul actual, peste 12.000 de dosare de rentă viageră. Potrivit legislației, persoanele de peste 62 de ani, care dețin teren agricol, își pot da proprietățile în arendă, urmând să primească, pe toată durata vieții, din partea statului român, 50 de euro, anual, până în limita a zece hectare. Cei care vor să vândă, vor încasa, o singură dată, 100 de euro pe hectar. Bani în plus pentru terenuri arendate Potrivit directorului Oficiului Județean de Rentă Viageră, George Măndilă, în momentul de față se află în plată doar dosarele depuse și aprobate până la 1 ianuarie 2010, restul fiind suspendate până la noi directive ale Comisiei Europene. „Noi avem înscrise 12.500 de dosare valide, însă cred că numărul celor aflate în plată este puțin mai mic, deoarece au mai murit dintre proprietari. Chiar și așa, suntem pe primul loc pe țară în ceea ce privește rentele viagere, dacă ținem cont că, în total, nu sunt mai mult de 100.000 de dosare. Acest lucru se datorează campaniei de informare foarte bune. Oamenii au înțeles ce au de făcut, ce acte le trebuie și s-au mișcat repede și corect, astfel că majoritatea dosarelor au fost întocmite și aprobate imediat. Au înțeles și ei că, decât să facă agricultură de subzistență sau să lase terenurile nelucrate, mai bine le dau în arendă și, pe lângă ce le dă arendașul, mai primesc și niște bani de la stat”, ne-a declarat George Măndilă. S-au găsit bani și în 2010 Deși puțini se așteptau ca guvernul să găsească anul acesta bani pentru plata rentelor, directorul ADS spune că la începutul lunii septembrie au fost plătite toate dosarele. „Nici nu vă închipuiți ce bucurie era pe sărmanii oameni. Nu se așteptau să mai primească vreun ban anul acesta, ținând cont de criza de la buget. Dar s-au găsit fonduri și am făcut toate plățile integral. Plus că mulți auziseră că li se vor impozita aceste venituri, însă nu a fost așa. Oamenii au primit toți banii”, a mai precizat Măndilă. Potrivit Ministerului Agriculturii, în program s-au înscris, până la 1 ianuarie 2010, 95.000 de persoane, contractele de arendare sau de vânzare însumând circa 360.000 de hectare. Astfel, suma de bani plătită în 2010, la nivelul întregii țări, a fost de 83 milioane de lei. 100 sau 50 de euro la hectar Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa (ori încheie acord cu investitorul), având siguranța unei surse viagere de venituri garantate de stat. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat. Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează și se plătește până la data de 31 august a anului următor celui datorat.