Tale Travel, un nou standard în serviciile de rezervări Business to Business

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai nou serviciu de rezervări Business to Business (B2B) din România a fost implementat cu succes în Constanța de Tale Travel. Cu o echipă experimentată în spate, compania și-a propus să ridice standardul serviciilor de B2B pentru agențiile din țara noastră, oferind acces la resorturi și hoteluri din întreaga lume la prețuri competitive. Despre acest tip de servicii B2B am stat de vorbă cu Sabin Târșoagă, managerul firmei Tale Travel- TaleTravel reprezintă o nouă abordare, o nouă experiență. Suntem convinși că vom deveni partenerul de încredere al multor agenții de turism din România.- După o experiență de 10 ani în domeniul turismului și cel financiar, am sesizat că putem să ridicăm standardul serviciilor de B2B pentru agențiile din România. Am început să lucrăm la concept încă de acum doi ani, cu o investiție semnificativă am reușit să elaborăm un sistem de rezervări performant pe care l-am lansat în piață în luna iulie a acestui an.- În principal abordarea. În primul rând: produsul nostru este mult mai diversificat în comparație cu actualele sisteme din piață, practic am reușit să integrăm 30 de furnizori în portofoliul nostru. Am optat pentru o gamă mult mai largă de produs, pentru a oferi agențiilor totul într-un singur loc; fie că doresc să rezerve hoteluri de oraș, resorturi, sau destinații exotice, totul se poate găsi în sistemul Tale Travel.În al doilea rând: modalitatea de management pre-sale și post-sale este una dedicată pe nevoile utilizatorului, în sensul în care putem oferi consultanță atât pe tarif cât și pe proceduri sau destinație.Echipa noastră de call-center este orientată pe client și oferă un grad ridicat de atenție oricărei solicitări sau rezervări, procesul de reconfirmare a serviciilor este unul real și constant.În concluzie, TaleTravel oferă agențiilor de turism un grad mai ridicat de confort și seriozitate.- Tale Travel este foarte ușor de folosit. Spunem asta după ce am analizat în prealabil zeci de alte designuri sau funcționalități. Întregul proces de web design al sistemului a durat aproape 10 luni, timp în care toate testele și semnele din piață ne indicau că utilizatorul final are nevoie de ceva simplu și stabil. Această simplitate nu înseamnă că designul este unul banal. Sistemul are multe opțiuni de filtrare, management rezervări, precum și o dinamică foto pe fiecare destinație.- În principal, planul nostru de viitor este să creștem natural și solid alături de partenerii noștri. Sperăm ca în decurs de 5 ani să ajungem la o cotă de piață semnificativă pe segmentul de B2B din România.De asemenea, ne dorim și o dezvoltare pe plan extern, actualul portofoliu de agenții din străinătate fiind într-o continuă creștere.- Recomandăm cu căldură turiștilor să folosească în continuare serviciile agențiilor de turism, fie că este vorba de turism intern sau extern. Agenții de turism, fără excepție, sunt niște profesioniști care prin experiență și dedicarea lor pot oferi ceea ce anumite portaluri online de rezervări nu pot.Agenții de turism sunt cei care oferă suport indiferent de zi sau de oră, care își asumă responsabilitatea pentru orice situație neplăcută în care se află un turist.