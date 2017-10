Taco Bell vine în România, adus de grupul care deţine francizele KFC şi Pizza Hut

Taco Bell vine în România, adus de grupul care deține francizele KFC și Pizza Hut

28 August 2017

Sphera Franchise Group, companie controlata de trei oameni de afaceri romani care detine deja francizele KFC si Pizza Hut, a preluat si franciza Taco Bell, cel mai mare lant de restaurante din lume cu mancare mexicana, primul restaurant urmand a fi inaugurat la toamna in Baneasa Shopping City, informeaza News.ro."Sphera Franchise Group SA anunta oficial intrarea Taco Bell pe piata din Romania, in aceasta toamna. Brandul sud-californian face parte din portofoliul Yum! Brands si este principalul lant de restaurante de tip 'quick service restaurants' (QSR) din lume care ofera produse de inspiratie mexicana", arata un comunicat al francizorului.Restaurantele Taco Bell ofera produse de inspiratie mexicana, precum Crunchy Tacos, burrito, quesadilla, nachos si Crunchwraps.Sphera Franchise Group este cel mai mare grup de restaurante din Romania si detine companiile care opereaza in sistem de masterfranciza brandurile KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si Taco Bell.Compania Sphera Franchise Group este detinuta de oamenii de afaceri Lucian Vlad, Radu Dimofte si Nicolae Badea.