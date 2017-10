Sute de vaci bolnave în judeţ!

Sute de vaci bolnave în județ!

Crescătorii de vaci din județ se confruntă cu o problemă destul de gravă. Aproximativ 800 de bovine au fost depistate ca fiind infectate cu leucoză enzootică bovină, a precizat directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Geronimo Brănescu, boală care până în urmă cu câțiva ani ajunsese să fie ținută sub control. „Sunt extrem de supărat că am găsit după trei ani această situație (n.r.: Geronimo Brănescu a mai fost director al DSVSA, până în urmă cu trei ani, pentru o anumită perioadă de timp). Reușisem să rezolvăm într-o oarecare măsură această problemă. Nu este în regulă”, a precizat Geronimo Brănescu.Săptămâna trecută au fost extrase un număr de 70 de capete de bovine infectate cu leucoză enzootică bovină, care au fost dirijate spre abatorizare, au anunțat reprezentanții DSVSA Constanța. Proprietarii care ezită să-și dea la abator vacile trebuie să știe, pe de o parte, că sunt despăgubiți la prețul pieței, pe baza unor rapoarte de evaluare făcute de o comisie de specialitate, iar pe de altă parte, că nu este de joacă cu această boală. „Sunt probleme cu cetățenii, unii sunt reticenți, dar cei care refuză vor fi amendați. Pun în pericol sănătatea comunității, iar sănătatea nu are preț!”, a spus directorul DSVSA Constanța.Leucoza enzootică bovină este o boală pentru care nu există tratament, așadar animalul trebuie neapărat sacrificat. Cei mai expuși riscului de îmbolnăvire sunt copiii și bătrânii.Leucoza enzootică bovină continuă să reprezinte o problemă majoră pentru efectivele de bovine din România. În același timp, constituie un risc potențial de infecție pentru om, fiind cunoscută capacitatea virusului leucozei enzootice bovine de a activa oncogene celulare, implicate în cancerogeneză.