Susţineţi campania naţională de relansare a investiţiilor!

Susțineți campania națională de relansare a investițiilor!

La 1 decembrie 2017, se împlinesc 135 de ani de la înființarea Bursei de Valori București. Începuturile piețelor bursiere de mărfuri și valori din România datează de pe la mijlocul secolului XIX, dar abia după adoptarea Legii asupra burselor și mijlocitorilor de schimb din 1881 se poate vorbi despre o organizare mai temeinică a burselor din vechiul regat.Mai târziu, legea din 1888 a reglementat atât bursele de valori, cât și pe cele de marfă. Bursele se înființau prin decret regal, la propunerea ministerului agriculturii și comerțului.Deschiderea bursei de valori din București a avut loc la data de 1 decembrie 1882, după o săptămână apărând și cota bursei. Legea asupra burselor de comerț din 9 mai 1904 a adus o nouă organizare a burselor, bazată pe principiul libertății tranzacțiilor. Activitatea bursei a fost afectată de evenimentele de la începutul secolului XX. În octombrie 1918, bursa a fost redeschisă și a cunoscut o activitate deosebit de intensă. După șapte ani de creștere, începând din 1926 au urmat șapte ani de declin abrupt pe piața bursieră.La finalul crizei din 1929 - 1933, odată cu redresarea economică a țării, Bursa de efecte, acțiuni și schimb din Bucuresti a cunoscut un curs ascendent, care a culminat în 1939, anul de vârf din perioada interbelică a acestei instituții. A urmat perioada de ruptură din istoria Bursei de Valori din București, din timpul regimului comunist. Reconstrucția ei a început în 1992, atunci când au fost puse bazele legislative ale pieței de capital din România. Pe 1 aprilie 1995, Bursa de Valori București a fost reînființată în baza deciziei CNVM, ca instituție de interes public.În 1997 a fost lansat primul indice al pieții de capital românești, indicele BET al celor mai lichide societăți. În 2001 au fost puse bazele sistemului de tranzacționare a instrumentelor cu venit fix, iar în 2003, a început procesul de fuziune cu Bursa Electronică Rasdaq. În 2015, a fost lansată piața AeRO, concepută pentru listarea companiilor aflate la început de drum precum start-up-uri și IMM-uri care sunt în căutare de finanțare pentru proiecte.După randamentele foarte bune obținute în 2016, sunt premise ca și în 2017, BVB să conducă în clasamentul celor mai mari dividende acordate la nivel internațional.În cel de al 135-lea an de la înființare, Bursa de Valori București a lansat inițiativa Ziua Națională a Investițiilor. Este vorba de o amplă campanie care cuprinde evenimente și activități menite să contribuie la educarea financiară a românilor. Astfel, pe 14 și 15 mai 2017, pe terasa „Promenada Mall”, din București, va fi organizat evenimentul Banii Tăi Expo, un târg la care publicul va putea participa la ateliere de educație financiară dedicate adulților, adolescenților și copiilor sau la seminariile „Fluent în Finanțe”. Pe 14 mai, Fundația Dreptul la Educație organizează atelierul pentru juniori, iar pe 15 mai, va avea loc o ședință de tranzacționare pe terasa „Promenada Mall”.În mai multe orașe din țară vor fi organizate seminarii „Fluent în Finanțe”, ateliere practice despre educația financiară, după următorul calendar: Timișoara - 25 aprilie, București - 15 mai, Cluj - Napoca - 16 mai, Iași - 17 mai și Oradea - 7 iunie. Totodată, Ziua Națională a Investițiilor va fi sărbătorită pe 16 mai la Cluj - Napoca și pe 17 mai la Iași, evenimentele organizate cu acest prilej urmând a fi anunțate în curând.Alături de partenerii săi, Bursa de Valori București pregătește oferte speciale pentru Ziua Națională a Investițiilor, pe care le va publica în curând. Totodată invită să i se alăture toți cei ce pot propune proiecte de succes în domeniul educației financiare.În plus, a fost lansată petiția „Ziua Națională a Investițiilor”.De ce ar trebui susținută acestă inițiativă? „Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educație financiară. Hai să ocupăm un loc mai în față! Educația financiară este despre fiecare dintre noi, despre decizii și nu doar despre bani”, explică inițiatorii.„Așa cum avem Prima Casă sau Prima Mașină, tot așa avem nevoie de Prima Investiție, și chiar de o Zi Națională a Investițiilor. Dacă ne-am fi diversificat modul în care ne păstram banii agonisiți cu trudă și am fi investit spre exemplu 100 euro în principalele acțiuni listate la BVB la începutul anului 2012, acum am fi avut 200 euro, adică ne-am fi dublat investiția în cinci ani”, afirmă Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București.La rândul său, Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori București, a declarat: „Îi invităm pe toți cei care doresc să susțină această inițiativă, fie că sunt repre-zentanți ai mediului politic, instituții publice, autorități, companii, persoane fizice, ONG-uri, voluntari, universități, adică pe toți cei care consideră că pot face din Ziua Națională a Investițiilor un proiect asumat național, cu implicații pozitive majore în societate.”Stimați cititori, eu sunt cel de al 1.469-lea semnatar al acestei petiții pe care o consider o excelentă idee. României i-ar trebui chiar și un Deceniu Național a Investițiilor. Trebuie redeșteptată pofta națională de a construi, de a investi în viitorul acestei țări. Avem nevoie de investiții în infrastructură, în industrie, agricultură și turism, în sănătate, educație, cultură, știință și sport. Guvernul ar trebui să dea exemplu, dirijind o cotă cât mai mare din bugetul național spre investiții și înlăturând piedicile din calea investițiilor private. Piața de capital poate juca un rol major în procesul investițional, prin atragerea resurselor bănești necesare viitoarelor proiecte. O Zi Națională a Investițiilor poate contribui la educația financiară a națiunii și va fi un prilej de a face cunoscute exemplele de reușită investițională. Spiritul constructiv, creator trebuie sădit în cât mai multe inimi și minți românești.