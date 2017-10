Surprizele Maritimo Shopping Center pentru constănţeni

Surprizele Maritimo Shopping Center pentru constănțeni

Vinerea viitoare se inaugurează cel mai mare centru comercial din Constanța, Maritimo Shopping Center. Mai sunt doar câteva zile, însă până atunci au loc o serie de concursuri cu premii destul de tentante. Cel mai dorit dintre ele este, cu siguranță, un autoturism Mercedes C Klasse, al cărui pro-prietar va fi desemnat duminică, 30 octombrie, la ora 17.00, la Marea Tombolă Maritimo. Până atunci, peste 150.000 de taloane vor fi distribuite în orașul Con-stanța și în împrejurimi. Acestea trebuie completate și depuse în urnele special amenajate aflate în incinta mall-ului.În plus, cei pasionați de shopping își pot demonstra de pe acum talentul înscriindu-se pe pagina de Facebook Maritimo Shopping Center, la aplicația „Colorează-te și Maritimo te premiază!”. Până pe 28 octombrie, cei care postează o fotografie cu ei într-o ținută veselă și cât mai colorată (și vor primi cele mai multe voturi de la prietenii lor), vor putea câștiga unul din premiile Maritimo puse la bătaie, adică zece coliere de perle și o cameră foto AGFA.Maritimo Shopping Center va găzdui peste 130 de magazine ale unor branduri internaționale, printre care C&A, H&M, Hervis, Humanic, Massimo Dutti, New Look, New Yorker, Peek&Cloppenburg și Zara. În plus, pe constănțeni îi așteaptă un cinematograf multiplex cu opt săli, care se va deschide în primăvara anului 2012, cafenele, restaurante, un centru de squash, un centru fitness, precum și locuri de joacă pentru copii.