Suprafaţa irigată a scăzut la 5% în anul agricol 2008

Suprafața irigată a scăzut la 5% în anul agricol 2008

Conform Agenției Naționale „Îmbunătățiri Funciare” (ANIF), sucursala teritorială Dobrogea, în 2008, la nivelul țării au fost irigate aproximativ 400.000 de hectare, în contextul în care doar Dobrogea are exploatații agricole de 600.000 de hectare cu potențial de irigare și 30.000 de hectare irigate efectiv. „Pentru ca suprafețele să fie irigate, avem nevoie de solicitări din partea proprietarilor de terenuri agricole, or aceștia, de cele mai multe ori, nu sunt interesați de rețeaua de irigație, din cauza tarifelor și costurilor ridicate”, a declarat, pentru Cuget Liber, Teodor Stancă, director regional al sucursalei Dobrogea ANIF. Costurile de reabilitare sunt mari și pentru ca fermierul să obțină o subvenționare la irigație pentru anul următor, acesta trebuie să contribuie la lucrările de reabilitare a sistemului de irigații de pe suprafața utilizată. „Solicitantul, pentru a se folosi în mod eficient de infrastructura pusă la dispoziție de ANIF, trebuie să suporte 20% din costurile totale de reabilitare, care sunt destul de mari. Pentru a fi reabilitat un sistem de irigații ce se întinde pe o suprafață de 50.000 de hectare, este nevoie de 150 până la 200 de milioane de euro. Astfel, numai Dobrogea are nevoie de câteva miliarde de euro pentru acest sector”, a precizat Teodor Stancă. Din cauza predominanței podișului în regiune, tarifele de livrare a apei sunt sensibil mai mari în comparație cu restul țării. „Sistemul de irigații în județ se află la înălțime și cantitatea de energie folosită pentru livrarea apei este mare”, a mai precizat directorul regional. Livrarea a 1.000 de metri cubi de apă în județul Constanța costă de 700 - 800 de lei până la 1.000 de lei. Și în cazul unei recolte de porumb, este nevoie de cel puțin 2 - 3 udări. Subvenția poate ajunge până la 400 de lei pe hectar, în funcție de cheltuielile suportate de agricultor cu sistemul de irigații. Zonele irigate în fiecare an din județ sunt Murfatlar, Gărliștea sau Sinoe. De asemenea, directorul regional Teodor Stancă a mai declarat că „există rău-platnici în Dobrogea care nu și-au îndeplinit obligațiile financiare față de instituția publică, cum ar fi podgoria Murfatlar, pe care am acționat-o în judecată.”