Suprafaţa cultivată cu rapiţă, în această toamnă, a crescut cu 40%, în judeţul Constanţa

În ciuda unui an agricol slab,

Suprafața cultivată cu rapiță, în această toamnă, a crescut cu 40%, în județul Constanța

Campania de recoltare a cerealelor este pe sfârșite și doar producția de porumb nu a suferit scăderi semnificative, față de anul 2008. Înființarea culturilor de toamnă a adus și prima surpriză la nivel local: în ciuda unui an 2009 dezastruos pentru cultivatorii de rapiță, suprafața cultivată de aceștia, în Constanța, a crescut cu 40%, comparativ cu anul trecut. Campania de recoltare a culturii de floarea-soarelui s-a terminat în aceeași notă ca și celelalte campanii de vară din acest an: dezamăgitor pentru fermierii constănțeni. Astfel, producția medie la hectar nu a depășit 1.000 kilograme la hectar, cu 25% mai mică decât în 2008, când a fost de 1.270 kilograme la hectar. În total s-a obținut o producție totală de aproape 73.000 tone de floare, în județul Constanța. Porumbul este singura cultură cu producție comparabilă față de anul trecut, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța. Astfel, până pe 7 octombrie 2009, producătorii agricoli din județ au recoltat 92% din suprafața totală cultivată cu porumb, de 86.577 hectare. Producția medie din 2009 este de 2.156 de kilograme la hectar, cu 2% mai mică decât în 2008, când a fost de 2.201 kilograme pe hectar. În total s-au recoltat până în prezent, 171.574 tone de porumb. Totuși, în ciuda producției scăzute, prețului de nimic de pe piața cerealelor și întârzierii subvențiilor, campania de înființare a culturilor de toamnă a început cu câteva surprize. Astfel, până la 7 octombrie 2009, au fost eliberate și arate pentru însămânțările de toamnă nu mai puțin de 262.107 hectare de teren arabil, în județul Constanța. O suprafață totală de 172.184 hectare a fost fertilizată cu azot și fosfor. Fertilizările au fost aplicate pe o cantitate de peste 9.000 tone de cereale păioase, în condițiile în care prețul îngrășămintelor poate ajunge la 1.800 lei tona. În plus, cultivatorii de rapiță din județ nu s-au lăsat descurajați de anul dezastruos, din punct de vedere al producției. Suprafața cultivată cu rapiță a crescut în toamna acestui an cu aproape 40%, comparativ cu 2008, de la 57.475 hectare la 76.002 hectare. În 2009, producția medie de rapiță a fost de aproape 1.500 kilograme la hectar, iar suprafața cultivată cu rapiță, declarată drept calamitată de fermierii constănțeni, a depășit 40.000 hectare. De asemenea, cultura de orzoaică de toamnă a fost înființată pe o suprafață de 8.730 hectare, cultura de orz - 14.996 hectare, iar suprafețele însămânțate cu grâu au ajuns la 8.734 hectare, la nivel local.