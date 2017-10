Suprafaţa agricolă arată şi însămânţată în această toamnă a crescut cu 24,5%

Suprafața agricolă arată și însămânțată în această toamnă a crescut cu 24,5%

Până la mijlocul lunii noiembrie, fermierii constănțeni au arat și pregătit pentru însămânțare 272.075 hectare, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța. În 2008, suprafața arată și însămânțată în toamnă a fost de 218.590 hectare. Agricultorii din județ au profitat de condițiile meteorologice favorabile din această toamnă și au arat o suprafață cu 24,5% mai mare, față de toamna din 2008. Per total, suprafețele însămânțate în perioada septembrie - noiembrie 2009 acoperă aproape 55% din totalul terenului agricol al județului. Cea mai mare creștere a avut-o cultura de rapiță, însămânțată pe o suprafață de 80.597 hectare, cu 46% mai mare față de 2008, când fermierii au însămânțat 57.475 hectare. Creșterea se datorează și prețului de comercializare, de 1 leu pe kilogram, cu mult peste prețul cerealelor. Datorită ploilor și vremii blânde din ultimele două luni, producția de rapiță de anul viitor se anunță a fi una record, la nivel local. Desigur, și primăvara viitoare trebuie să fie pe măsură, cu precipitații și vreme bună, pentru ca producătorul agricol să scoată peste 2.000 kilograme de rapiță la hectar, iar cultura să devină cu adevărat profitabilă. Și suprafața cultivată cu orz a crescut în 2009, cu 40%, de la 28.434 hectare în 2008, la 39.803 hectare. De asemenea, suprafața însămânțată cu orzoaică de toamnă a crescut ușor, de la 16.581 hectare cultivate în toamna lui 2008, la 17.866 hectare în prezent. Din cauza producției slabe din acest an, de 1,84 tone la hectar și a lipsei unui sistem de irigații funcțional, suprafața cultivată cu grâu și secară a scăzut cu aproape 18%, în 2009. Dacă anul trecut, în această perioadă, cultura de grâu era însămânțată pe un total de 157.909 hectare, în acest an, agricultorii au însămânțat doar 130.525 hectare. Și prețul de vânzare a contribuit la scăderea suprafeței cu grâu. Până în prezent, prețul cerut pe piața cerealelor a fost de 95 euro pe tonă, potrivit reprezentanților din sector. Au fost rare cazurile în care producătorii au reușit să vândă grâul la peste 100 euro pe tonă. În plus, din totalul suprafeței arate și însămânțate în toamna anului 2009, 172.368 hectare au fost fertilizate cu azot și fosfor. Pe toată suprafața cultivată cu grâu și secară au fost folosite îngrășăminte chimice, mai arată datele DADR Constanța. Cifrele arată că fermierii constănțeni se reorientează spre alte culturi decât cele tradiționale și încearcă să profite de toamna blândă din 2009. Culturile de primăvară, precum cele de porumb sau floarea-soarelui, își pierd din notorietate, în primul rând, din cauza lipsei unui sistem de irigații funcțional. „Fără irigații, vom deveni cultivatori de grâu și orz, culturi ceva mai rezistente la fenome-nele meteorologice extreme. Nu vom mai putea cultiva soia, po-rumb sau lucernă. Ne vom apuca să plantăm măslini, dar și aceștia au nevoie de irigare prin picurare la rădăcină”, a spus președintele Asociației Producătorilor de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța, Gheorghe Lămureanu.