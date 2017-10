Superyacht-ul „Tatoosh”, de 125 milioane de euro, a făcut escală în portul Constanţa

Superyacht-ul „Tatoosh”, de 125 milioane de euro, a făcut escală în portul Constanța

Superyacht-ul „Tatoosh” a acostat, vineri, la ora 12, în terminalul de pasageri din portul Constanța. Nava a sosit într-o vizită de documentare. Echipajul are misiunea să afle ce este mai interesant de vizitat în România, în timpul unei escale, a declarat Leontin Șerbănescu, manager în cadrul companiei Karpaten Turism.„Tatoosh” a plecat din Istanbul pe data de 8 iunie 2013. A oprit în portul rusesc Novorossiysk, pe 10 iunie, a vizitat Sevastopolul, pe 12 iunie, și a făcut escală în portul Odessa, din Ucraina, pe 13 iunie.Nava a intrat în atenția publicului pentru trei atribute remarcabile: îi aparține lui Paul G. Allen, co-fondatorul gigantului Microsoft; este unul dintre cele mai mari yacht-uri din lume, ocupând locul 38 în ierarhia mondială; se numără printre cele mai luxoase nave de pe mările și oceanele planetei.„Tatoosh” a fost proiectată de Kusch Yachts și construită la Rendsburg, Germania, de către Nobiskrug, pentru Craig McCaw, magnatul telefoniei mobile. În iunie 2000, a fost dată în exploatare. În 2001, yacht-ul a fost cumpărat de Paul G. Allen. Se spune că prețul ar fi fost de 100 milioane de dolari.De-a lungul anilor, nava a fost angajată în călătorii de plăcere și aventuri exotice. Teodorín Nguema Obiang, fiul președintelui Guineei Ecuatoriale,Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a închiriat-o pentru suma de 400.000 de lire sterline, pentru un voiaj de Crăciun, făcut în tovărășia cântăreței de rap Eve.În mai 2010, „Tatoosh” a fost pusă pe lista de vânzări a lui Fraser Yachts, prețul afișat fiind de 125 milioane de euro. Spre comparație, pentru vânzarea a 51% din acțiunile companiei CFR Marfă, statul român solicită un preț de 180 milioane de euro.Yacht-ul are 92,40 metri lungime, 14,30 metri lățime, pescajul de 4,30 metri, deplasamentul de 2.300 tone. Este înzestrat cu două motoare de 3.300 Kw fiecare și atinge viteza maximă de 13,5 noduri. Este înregistrat sub pavilion Insulele Cayman.Nava dispune de cinci punți, pe care se află numeroase saloane, camere, spații speciale pentru mesele zilei, un bazin de înot cu adâncimea reglabilă, un cinematograf - teatru. Are facilități pentru ambarcațiuni și pentru două elicoptere.La sosirea în portul românesc, „Tatoosh” avea un echipaj internațional de 32 de oameni, a precizat Constantin Șoimu, reprezentantul companiei de agenturare Phoenix Shipping & Trading. Escala sa era planificată să se încheie în aceeași zi, la ora 20.Voiajul de documentare din porturile Mării Negre urmărește, în primul rând, pregătirea călătoriilor pe care „Tatoosh” le va face cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarnă, din 2014, găzduite de orașul-port Soci. Dacă impresiile vor fi bune, Marea Neagră și porturile sale se vor număra printre ofertele de călătorii ale navei.În ultimul deceniu, marile porturi din România, Rusia și Ucraina au investit în construcția unor terminale de pasageri moderne. Facilitățile create au atras numeroase nave de pasageri, iar companiile de croazieră din zona Mediteranei au inclus porturile Constanța, Odessa și Soci în liniile lor de navigație.De trei - patru ani se constată și o creștere calitativă a pieții, prin lărgirea segmentului croazierelor de lux. Acesta este reprezentat în special de navele companiei Costa Crociere, care și-a impus dominația în zona Mării Negre. Din 2013, porturile din zonă au devenit și ținta croazierelor de super-lux.