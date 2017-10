Super-yacht-ul milionarilor a acostat în portul Constanţa

Super-yacht-ul milionarilor a acostat în portul Constanța

Ieri, la ora 7,05, în dana de pasageri a portului Constanța a acostat super-yacht de lux „Variety Voyager”, supranumit „al milionarilor”. Nava a fost lansată la apă în 2012 și este inegalabilă prin confortul oferit și eleganță. Are 36 de cabine pentru un număr maxim de 72 de pasageri. La Constanța a venit cu 38 de pasageri și un echipaj de 32 de persoaneSuper-yacht are 68 metri lungime, 11,50 metri lățime, pescajul de 3,50 metri și viteza de croazieră de 13 noduri.Tot ieri era așteptat să sosească, în portul Constanța, pasagerul fluvial „River Adagio” (125,5 metri lungime).Astăzi, este programată vizita pachebotului „Seabourn Odyssey”. Acesta este una dintre cele mai noi și mai luxoase nave de pasageri de pe mările și oceanele lumii. Are 11 punți, apartamente cu balcoane private, două piscine, șase jacuzzi în aer liber, un teren de mini-golf cu nouă găuri și asigură practicarea sporturilor pe apă în timpul escalelor.Nava face parte din flotila companiei Seabourn Cruise Line. A fost construită în 2009 și, în iulie același an, a plecat în prima călătorie.Are 197 metri lungime, 30 metri lățime, 32.346 tone registru brut și atinge o viteză de 15,3 noduri.Pe 5 mai, este așteptată să sosească, la Constanța, nava fluvială de croazieră „River Splendor” (155 metri lungime).La începutul acestui an, portul Constanța avea programate vizitele a 28 de nave de croazieră, care urmau să efectueze, în total, 81 de escale. Dintre acestea, 25 erau nave maritime, cu un număr de 70 de escale anunțate, iar trei erau nave fluviale, cu 11 escale în program.Între timp, situația s-a schimbat dramatic. Potrivit programului afișat pe site-ul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, numărul escalelor a scăzut cu aproape 30%, ajungând la 57 în total. În structură, dinamica se prezintă diferit. Dacă pe segmentul maritim, escalele s-au redus de la 70 la 40, în schimb pe segmentul fluvial au crescut de la 11 la 17.Anularea voiajurilor navelor maritime de croazieră spre portul Constanța este rezultatul crizei din Marea Neagră, generată de politica expansionistă a Rusiei și de prezența unor importante forțe navale în regiune.