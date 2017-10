Super oferte la maşinile executate silit!

Super oferte la mașinile executate silit!

Luna aprilie vine cu o serie de licitații a bunurilor executate silit cu prețuri reduse chiar și cu 66%! Sute de mașini, terenuri, case și apartamente nu și-au găsit cumpărători la licitațiile organizate anterior, așadar acum prețurile de pornire au intrat serios la apă. Constănțenii aflați în căutarea unui autoturism nu foarte scump, ori a unei autoutilitare au de unde alege! Pe „piața licitațiilor” din luna aprilie cea mai mare reducere,de 66%, este la un autoturism Daewoo Matiz din 2007, în stare foarte bună, care are un preț de pornire de 3.000 de lei. Tot un Daewoo Matiz, însă din 2003, poate fi cumpărat chiar cu 1.800 de lei, preț redus cu 35%.Unul dintre cele mai ieftine autoturisme scoase la licitație este însă un Tico, din 1999, cu un preț de pornire (redus cu 35%) de 715 lei, alături de un altul, din 2000, care costă 900 de lei. Iar oferte de mașini, ce-i drept cu mulți kilometri la bord, însă încă funcționale, cu prețul sub 1.000 de lei, sunt destul de multe.Tot la capitolul mașini ieftine intră și modele ca Solenza și Cielo. O Solenza sau un Cielo din 2003 pot fi acum cumpărate cu 2.000 de lei (preț redus cu 35%).Executări mai puține în ConstanțaExistă însă și mașini cu ceva mai multe pretenții. Pentru un Ford Fiesta din 2006, prețul de plecare al licitației este de puțin peste 9.000 de lei (redus cu 57%), iar pentru o Toyota Land Cruiser, tot din 2006, 56.000 de lei (redus cu 46%).Pe de altă parte, un Chevrolet Kalos KLAS/SN3 din 2006 este scos iarăși la licitație, însă de această dată cu un preț de pornire redus cu 50%, de 4.300 lei, iar un Opel Astra Classic, G-CC, din 2005, cu un preț (redus cu 50%) de puțin peste 10.000 de lei.Toate autoturismele prezentate mai sus aparțin rău - platnicilor din alte județe. Iată și care ar fi „oferta” din județ: un autoturism Opel Vivaro din 2009 are un preț de pornire de 24.000 de lei, redus însă doar cu 25%. Tot un constănțean a fost nevoit să renunțe și la un Jeep Grand Cheroke din 2004, al cărui preț de pornire este acum de 22.500 lei, iar un altul la un autoturism Toyota Hilux, de asemenea din 2004, care costă aproape 16.000 de lei. Celelalte autoturisme de pe lista neagră sunt fabricate înainte de 2000, așadar interesul pentru ele este mult mai scăzut.Autoutilitare și remorci la preț de crizăȘi constănțenii care vor să-și cumpere o autoutilitară, și sunt dispuși să se deplaseze în țară, au de unde alege. Un Renault Kangoo din 2002 este scos la licitație la un preț de pornire (redus cu 35%) de nici 4.000 de lei, cam același preț (redus în acest caz cu 50%) care se cere și pentru un Volkswagen Transporter din1993.Pe de altă parte, o semiremorcă Schwarzmuller Spa 3E din 1999 costă acum (preț redus cu 50%) 13.700 de lei, iar un autotractor Mercedes Benz Actros 1843LS din 2000 are un preț de pornire (redus cu 50%) de aproape 30.000 de lei.