„Suntem pe marginea prăpastiei şi angajaţii trebuie să înţeleagă situaţia!“

Conflict de muncă la „Decirom“

„Suntem pe marginea prăpastiei și angajații trebuie să înțeleagă situația!“

Stare de tensiune socială la compania „Decirom“, din portul Constanța, al cărei acționar principal este producătorul de ciment „Ceminter“ (Spania). Relațiile dintre sindicat și administrație au ajuns la punctul de fierbere, după mai mult de 50 de zile de negociere, fără succes, a contractului colectiv de muncă pe 2011. Singurul rezultat concret al discuțiilor maraton este declanșarea conflictului de interese.Salarii mai mici cu 15%„Inițial, sindicatul a solicitat men-ținerea drepturilor angajaților, așa cum erau prevăzute în vechiul contract colectiv de muncă, în vreme ce administrația a cerut diminuarea sau chiar eliminarea unora dintre ele” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Claudiu Obadă, vicepre-ședintele organizației.La începutul negocierilor, admi-nistrația a propus reducerea salariilor cu 300 de lei, relatează Obadă. Apoi, a revenit, cerând diminuarea lor cu 15%. Concediile de odihnă ar urma să scadă de la 35 la 24 de zile, în cazul personalului care lucrează în condiții de muncă speciale, și de la 29 la 21 zile, pentru restul personalului.Prima de vacanță și salariile compensatorii ar urma să fie eliminate în totalitate. De asemenea, administrația vrea să prevadă în contract posibilitatea acordării unui concediu fără plată, de 30 de zile pe an, atunci când este nevoie.„Noi am dat dovadă de bună credință în cadrul negocierilor și am făcut mai mulți pași spre realizarea unui compromis. Am acceptat circa jumătate din propunerile administra-ției, dar nu putem renunța la tot. Cât privește reducerea salariilor, am explicat conducerii că fiind vorba de drepturi câștigate, ce țin de contrac-tele individuale de muncă, o ase-menea măsură nu poate fi negociată de sindicat și nu poate face obiectul contractului colectiv de muncă” - a afirmat Silviu Stanciu, președintele sindicatului.Premieră în istoria conflictelor de muncăSindicatul a declarat conflictul de interese și l-a înregistrat la Inspec-toratul Teritorial de Muncă. „Noi nu ne-am dorit acest lucru. Am de-clarat-o, de nenumărate ori, în scris. Administrația este cea care a vrut să se ajungă aici. Ea a încercat să inițieze conflictul de muncă și să-l înregistreze la ITM. Așa ceva este o premieră în România. Cei de la ITM au râs și le-au spus reprezen-tanților societății că legea nu permite așa ceva, că doar sindicatul poate iniția conflictul” - relatează liderul.Dacă societatea are dificultăți - spune el - vina nu este a angajaților, ci a administrației, care irosește resursele companiei și n-a mai făcut nicio investiție semnificativă în ultimii cinci ani. Stanciu a cerut patronatului să ia exemplul companiei „Chimpex”, care a făcut investiții majore chiar și pe timp de criză economică.„Avocatul administrației ne-a cerut să le oferim o soluție. I-am spus: suntem de acord să renunțăm la 25% din salariu în schimbul unui pachet de acțiuni. Nu s-a acceptat propune-rea noastră” - povestește Silviu Stanciu.Obligați să taieDe cealaltă parte a baricadei, lucrurile se văd cu totul altfel. „În 2010 am avut, cu adevărat, o situație profitabilă, dar datele s-au schimbat radical. În primele cinci luni din 2011, societatea a înregistrat pierderi, iar perspec-tivele nu sunt grozave.Ceea ce am plătit ca salarii în intervalul 2008 - 2010, nu se mai potrivește cu realitatea actuală. Fără măsuri radicale legate de costurile cu munca, nu putem echilibra balanța acestei societăți. Eu și patronul nu putem aduce bani de acasă, să plătim salariile. Nu putem să ne bazăm decât pe veniturile obținute de societate.Volumul de marfă a scăzut, dolarul s-a depreciat față de 2010, motorina s-a scumpit, iar tarifele de operare au scăzut foarte mult din cauza concurenței din port. Toate acestea, cumulate, au dus la facturi cu 40 - 50% mai mici decât anul tre-cut. Suntem obligați să luăm măsuri.Când a fost bine, am dat. Acum nu mai e bine. Cheltuielile noastre cu forța de muncă sunt de peste 4.000 de lei, pe om, pe lună, ceea ce este imens la acest moment pentru noi. Această sumă include salariile, sporurile, tichetele de masă și impozitele aferente. Nu mai putem plăti banii aceștia. Salariații trebuie să înțeleagă că societatea trece prin momente grele. Nu propunem reducerea cu 50% a salariilor, cum a făcut guvernul, ci doar cu 15%, ceea ce este rezonabil” - a declarat directorul general Valeriu Băjenaru.Pierderi de traficManagerul șef afirmă că. în 2010, „Decirom” a pierdut peste 60.000 de tone de marfă din traficul total, comparativ cu 2009, iar în primele cinci luni din 2011, peste 20.000 tone, față de aceeași perioadă a anului precedent.Din traficul „Decirom”-ului a dispărut cocs petrolul, întrucât costurile de încărcare pe nave erau foarte mari. Acum, „Rompetrol Rafinare” îl încarcă pe vagoane, care pleacă direct spre Ucraina. Este vorba de o cantitate de circa 70.000 de tone pe an.Cantitățile de cherestea au scăzut cu cel puțin 20% față de anul trecut. Cauza o reprezintă tulburările politice din Egipt și Siria, dar și faptul că devalorizarea dolarului a făcut ca proprietarii de material lemnos și exportatorii să nu se mai înțeleagă la preț.Fierul vechi are fluctuații mari legate de preț. De două săptămâni, spre exemplu, n-a mai plecat nicio navă cu deșeuri metalice, de la „Decirom”.„Nu vrem să ajungemla grevă!“„Deocamdată nu dăm oameni afară. Nu se știe ce va fi în viitor. Dar știm că salariile nu le putem lăsa așa, pentru că au pondere mare în cheltuieli. Dacă eu facturez 12 mi-liarde de lei vechi într-o lună, cum a fost luna mai, mai pot să plătesc opt miliarde de lei cu salariile? Con-cediile de la Decirom erau o anoma-lie. Nicăieri în lume nu există conce-dii de 35 de zile plătite. Nu ne mai permitem să plătim prime de va-canță, de Crăciun, decât dacă sunt bani. Acest contract colectiv, dacă se va semna sau nu, va fi valabil până la sfârșitul anului. Apoi, se va ne-gocia un altul în funcție de reglemen-tările ce vor apărea, legate de contrac-tele colective la nivel de ramură” - a afirmat directorul general.În prezent, compania are 215 salariați, iar venitul mediu net este între 2.500 și 2.800 de lei, a precizat Băjenaru. „Câtă lume câștigă banii ăștia? Oamenii noștri nu lucrează în mină sau în cine știe ce noxe irespirabile. Da, vara e cald, iarna e frig, dar salariile sunt cu 25% peste cele de la concurență. Acum, sun-tem pe marginea prăpastiei și anga-jații trebuie să înțeleagă situația” - a afirmat directorul general.Luni, la sediul „Decirom”, repre-zentanții ITM vor media conflictul de interese. „Noi nu vrem să ajungem la grevă” - susține președintele sindicatului.Ultima acțiune grevistă de la „Decirom” a avut loc pe 15 mai 2007. Atunci, angajații au întrerupt lucrul timp de două ore, în semn de avertisment.